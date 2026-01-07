Venezuela: de un dictador a un déspota y tiro porque me toca

Trump terminará con el Nobel de la Paz: Por las buenas o por las malas.

Si la comunidad internacional normaliza lo que ha hecho EE.UU. en Venezuela, matando a unas 40 personas sin dar explicaciones y secuestrando a su presidente/dictador, estaremos cometiendo un error que nos puede llevar a estar mas cerca que nunca de la tercera guerra mundial, y es que si esto no se para, hoy ha sido Venezuela, pero mañana será Cuba, Panamá o Groenlandia.

Venezuela ha pasado de Guatemala a Guatepeor.

A Trump le importaba y le importa una mierda los venezolanos, los gazatíes, los cubanos, los ucranianos y los groenlandeses o como se llamen, y tres leches sus democracias o lo que piensen sus habitantes, lo que quiere es el petróleo, el gas natural, las tierras raras y hasta las playas de Gaza. Trump es un peligro para la humanidad.

Pero lo peor del egocéntrico y matón presidente norteamericano, es que hay idiotas que creen en él, como ha ocurrido con el matador de toros, el hijo de Paquirri, que lo ha catalogado de "mi héroe" y encima demostrando una incultura preocupante, pidiendo que Trump haga lo mismo con el Presidente del Gobierno de España Pedro Sánchez, y como este torero hay muchos en España, demasiados según las últimas encuestas.

El desprecio, quizás fruto de la envidia, que ha realizado a la oposición venezolana, y más concretamente a Corina, demostrando un machismo extremo, y dejando con el culo al aire y con cara de gilipollas al propio Feijóo y Abascal, es una prueba más de que estamos ante un enfermo mental, y que los padres de los denominados patriotas, a la hora de la verdad, solo les importa favorecer a los más poderosos.

Si la clase trabajadora cree que los Trump, Milei o Abascal pierden el sueño por ellos, es que como dice el dicho popular: "No hay más ciego que el que no quiere ver".

Solo Marine Le Pen ha demostrado, entre tanta testosterona y machismo en el mundo patriótico, tener la cabeza encima de los hombros y no debajo del vientre, al anteponer el derecho internacional a los cojones y al negocio sucio y manchado de sangre. Seguramente será porque la derecha francesa es descendiente de una revolución y no de una transición después de 40 años de dictadura.