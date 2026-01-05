Venezuela: basura internacional

Desde el domingo circula un meme que ilustra las manos socorredoras que Washington ha echado a diversos territorios soberanos. A imágenes de destrucciones masivas en esos lugares, se sobreponen las leyendas «ayudaron a Siria»; «ayudaron a Libia»; «ayudaron a Irak»; «ayudaron a Palestina»; finalmente, «ahora quieren ayudar a Venezuela». Olvida la publicación las «ayudas» que la Casa Blanca ha prestado no ha mucho a Irán, Afganistán, Yemen…

El meme tiene una actualidad sangrante, nunca mejor dicho y aun antes de Venezuela; sobre todo la de Palestina sufriente por mano interpuesta israelí de la generosa atención de Donald Trump. Ahora, el magnate neoyorkino ha presenciado «como en televisión», en vivo y en directo, las últimas hazañas bélicas de su Delta Force, que ha girado su mira hacia la «olvidada».

La última intervención armada mandada por Washington en su caracterizado «patio trasero» fue en 1989, cuando en preparación de la Navidad invadieron Panamá para derrocar al dictador Manuel Antonio Noriega que, casualidad, también fue capturado un tres de enero, el de 1990, como Nicolás Maduro. La excusa fue la misma: implicaciones del régimen con el narcotráfico. La realidad, entonces y ahora, fue otra: el control del Canal de Panamá y, ahora, el las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, las de la cuenca del Orinoco.

Después de 35 años, América Latina vuelve a estar bajo la lupa de Trump, si el gobierno no es de su agrado. El magnate de Mar-a-Lago vuelve a demostrar así la fiabilidad que tiene su palabra y su acción política, con una más —¿la última?— de una serie de intervenciones militares que desmiente sus declarados objetivos iniciales de mantenerse al margen de querellas e instituciones internacionales.

Solo ha cumplido la segunda parte de su enunciado, como enseña la violación flagrante de la legalidad internacional secuestrando violentamente a Maduro y a su esposa. Su decidido y mantenido boicoteo de las instituciones globales suprimiéndoles financiación anterior y renegando de su utilidad son la otra pata de la actuación de la ideología, por llamarla de alguna manera, MAGA para el exterior.

De hecho, Trump vuelve a mirar al sur como su patio trasero, tal que confirman sus no veladas amenazas, tras el ataque de Caracas, a México, Brasil y Colombia, gobernados por dirigentes más o menos progresistas y elegidos democráticamente. No es el caso que Maduro trucara los últimos comicios y negara cualquier arreglo con la oposición ganadora de los mismos. El asunto es que ejecutar un ataque militar en toda regla sin previa declaración de guerra y secuestrar a un presidente viola todos y cada uno de los principios que rigen las relaciones entre estados soberanos.

Es también más o menos lo que la Rusia de Putin hizo y persiste en Ucrania desde hace cuatro años. La acción de Trump puede abrir la caja de los truenos en Oriente dando falsa justificación a China para traducir al mandarín la Doctrina Monroe: «Asia para los asiáticos». Sin olvidar que la pretendida toma de control político y económico de Venezuela por Washington castra radicalmente la creciente penetración del gigante asiático ansioso de estratégico petróleo en el país caribeño.

Hay de qué preocuparse si las tres potencias se lanzan a la aplicación de su propia versión de aquella doctrina. Aunque tarden en hacerlo, se puede confirmar que la legalidad internacional ha sido arrojada a la basura gracias al trío de superpoderosos, que han traicionado ya descaradamente la idea de convivencia entre naciones alumbrada tras 1945, plasmada en las instituciones globales y de la que supuestamente eran garantes.