¿Cuál es el futuro del Hospital Lorenzo Guirao?

Nuevo frente abierto en el Servicio Murciano de Salud. En esta ocasión es la plantilla del Hospital Lorenzo Guirao de Cieza la que, tras múltiples quejas dirigidas a la gerencia del Área IX de Salud y al propio consejero de Salud a través de comunicados de la Junta de Personal, ha estallado en protestas frente a las puertas del hospital.

La falta de personal, que se agudiza los fines de semana cuando la ratio de recursos humanos desciende a límites inaceptables, es ya insostenible y mantiene a los profesionales en una tensión asistencial constante que pone en riesgo su salud y la de los propios pacientes.

Según datos del propio SMS, la plantilla de enfermería del Hospital Lorenzo Guirao la conforman 149 profesionales, lo que equivale a una tasa de 2,7 enfermeros/as por 1.000 habitantes. Esta cifra se sitúa muy por debajo de la media regional que, según el sindicato SATSE, alcanza 3,64 profesionales por 1.000 habitantes en atención hospitalaria. En términos absolutos hablamos de un déficit de 51 enfermeros/as; no obstante, los propios sindicatos cifran en 20 nuevos profesionales de enfermería necesarios para igualar la ratio regional, teniendo en cuenta los servicios que actualmente presta el hospital.

Y es que a esta carencia de personal se suma la ausencia de servicios básicos esenciales propios de un hospital de referencia de un Área de Salud. Por ejemplo, carece de un servicio de Radiología permanente limitado al horario de ocho a quince horas y de lunes a viernes. Tampoco dispone de un servicio de Oncología, pese a tratarse de un Área con un índice de pacientes oncológicos superior a la media regional, ni cuenta con un servicio de urgencias pediátricas.

A todo esto, podríamos añadir la falta de personal auxiliar y administrativo, lo que dificulta aún más el funcionamiento diario del hospital.

Sin embargo, su principal preocupación se centra, sobre todo, en el futuro del Hospital Lorenzo Guirao. El Gobierno regional de López Miras debería aclarar, con hechos, si pretende convertir el hospital, como de facto actúa, en un Centro de Especialidades cuyo hospital de referencia seguiría siendo el Morales Meseguer, como lo era antes de constituirse el Área IX de Salud, o si, por el contrario, la idea es convertirlo en un auténtico hospital de referencia de dicha Área dotado de los recursos humanos y materiales necesarios.

No es esta una preocupación baladí, a tenor de la partida presupuestaria -simbólica pero significativa- que aparece en los Presupuestos Generales de la CARM de 2025 con el llamativo título de ‘Construcción y Equipamiento del Centro Sanitario Integrado de Cieza’. Se trata de una partida de 25.000 euros, que es tanto como no presupuestar nada, pero que apunta a alguna intención concreta del Gobierno regional: construir un nuevo Centro Integrado de Especialidades siguiendo el modelo del tantas veces prometido en Jumilla o el sempiternamente inacabado de Águilas; o, simplemente, reconvertir el Hospital Lorenzo Guirao.

El problema de este Hospital es un reflejo más de la situación general del servicio sanitario público de nuestra Región: presupuestos desajustados de las necesidades reales, tal y como pone de manifiesto reiteradamente el Tribunal de Cuentas en sus informes sobre la Cuenta General de la CARM año tras año; una falta de recursos humanos generalizada -no solo de facultativos-, a los que no se retiene en numerosas ocasiones por la precariedad laboral que conllevan gran cantidad de los contratos ofertados, y un déficit de inversiones, lastradas por un afán privatizador que se concreta en un fuerte incremento de los conciertos sanitarios, sobre todo desde 2021.

Todos estos problemas se multiplican en Áreas de Salud periféricas, como ocurre de manera endémica en el Área III de Lorca, el Área IV del Noroeste y el Área V del Altiplano. Pero también en Áreas más pequeñas, dotadas de menos servicios, como ocurre en el Área IX.

Desde el Grupo Parlamentario Mixto (IU-Verdes y Podemos) te exigimos claridad, Fernando: ¿qué va a ser el Hospital Lorenzo Guirao?