En 2026, tendamos puentes frente al muro de Sánchez

En 2025, la Región de Murcia volvió a emerger como referente de las políticas de libertad del Partido Popular, que con audacia y eficiencia viene aplicando el presidente Fernando López Miras en nuestra tierra. Nos hemos afianzado en los puestos de cabeza en cuanto a crecimiento económico y creación de empleo en España. Un liderazgo que, más allá de las frías cifras macroeconómicas, ha llevado a muchas personas a lograr una oportunidad laboral a lo largo del año y, lo que es más importante, a empezar a construir su futuro aquí. Entre ellas, más de 9.000 mujeres y cerca de 19.000 jóvenes.

Son datos que demuestran que en la Región seguimos transitando por el camino correcto. Sin embargo, en el Partido Popular no nos conformamos. En 2026 se nos presentan desafíos importantes que afectan directamente a la vida diaria de los ciudadanos de la Región de Murcia. Muchos de los cuales, por desgracia, se hallan enquistados debido a la inoperancia y el sectarismo de un Gobierno, el de Pedro Sánchez, empeñado en castigar a nuestra tierra.

Entre ellos, la reforma del sistema de financiación autonómica, que seguiremos reivindicando pese a la falta de apoyo del resto de las fuerzas políticas de la Región; la continuidad del Trasvase Tajo-Segura, que seguiremos defendiendo con uñas y dientes y codo con codo con nuestro sector primario; y las infraestructuras pendientes para contener los efectos de fenómenos meteorológicos extremos, cuya ausencia, consecuencia de un ecologismo fanático y mal entendido, hemos vuelto a sufrir recientemente.

Son retos a los que el Partido Popular y el Gobierno regional van a hacer frente con la firmeza y determinación que la Región de Murcia y su gente merecen. También continuaremos planteando soluciones a problemas ante los que la sociedad en general, y muy en especial familias y jóvenes, reclama respuestas claras, como el de la vivienda. No podemos normalizar que a aquellos que se han formado y encuentran empleo les sea imposible independizarse.

Desde luego, por el PP no va a quedar, y vamos a seguir impulsado medidas para facilitar el acceso a una vivienda asequible. Como es marca de la casa, a través del diálogo y los acuerdos, a los que esperemos se sumen esta vez quienes prefirieron anteponer sus estrategias políticas y electorales a formular soluciones a lo que las políticas intervencionistas e ideológicas de Sánchez y sus socios han convertido en la principal preocupación de los ciudadanos.

Continuar reforzando los resortes de nuestro Estado del Bienestar, Educación, Sanidad y políticas sociales, es otro de los compromisos que asumimos para 2026. En especial, nuestro sistema sanitario, que tanto ha avanzado en los últimos años gracias al trabajo de los profesionales, la innovación y la investigación. El Gobierno regional está plenamente implicado en continuar mejorando la atención sanitaria.

Por desgracia, las políticas del Partido Popular centradas en plantear respuestas a los verdaderos problemas de los ciudadanos y aumentar su calidad de vida no encuentran respaldo alguno en un Gobierno, el de Sánchez, que no tiene otro objetivo que resistir a toda costa frente a la corrupción que le asola. Y cuyo desbordamiento político y moral ha generado en la vida de los españoles, en la economía, infraestructuras, servicios públicos y en la credibilidad internacional un daño incalculable.

Frente al actual escenario de polarización, promovido por un sanchismo a la deriva y reforzado por quienes le siguen irresponsablemente el juego, la mayoría de los ciudadanos no pide ruidos, sino soluciones, entendimiento y estabilidad. Y en el Partido Popular creemos firmemente en el diálogo, en sumar en lugar de dividir.

Este 2026 ha de ser el año del principio del fin del nefasto y tóxico sanchismo. Mientras tanto, desde el PP y el Gobierno regional seguiremos trabajando para contener sus efectos más negativos. En primer lugar, contribuyendo a restaurar la confianza en nuestra convivencia democrática. En este año nuevo que recién empieza, tendamos puentes donde otros levantan muros.