Un ministro sensato y un presidente maduro

Cuestiones. ¿Cómo llevan ustedes las fiestas? ¿Algún kilo más? ¿Sin problemas con los cuñados y suegras en general? ¿Enfadadas/os con algún hijo/a que llegó a casa en las condiciones justas para acostarse después del tardeo de Nochebuena o Nochevieja? ¿Preocupados/as porque se han pasado de presupuesto y por lo de: «Ya verás tú la cuesta de enero»?, etc., etc.

Lo que no se ha dicho nunca. Una mujer de unos sesenta años sale del supermercado con su carro a rebosar y hablando por teléfono: «¡Me he gastado lo que no está dicho!», casi grita disgustada.

Problemas. Tuve un problema a la hora de elegir en qué televisión veía las uvas. Resulta que en ninguna de ellas había alguien para actuar con lo de las campanadas que me cayera medianamente bien, y no quería empezar el año con la imagen de una o uno dando gritos que no eran de mi agrado. Al final acabé con la del vestido sorprendente, como tantos otros.

Pregunta. ¿Ustedes se ríen con José Mota?

Oso. (Ahí va. Me voy a atrever a hablar bien de un ministro del Gobierno actual. Que sea lo que Dios quiera) Escucho una entrevista en la radio a Carlos Cuerpo, ministro de Economía, y me parece una persona sensata, técnicamente bien preparado y que no dice tonterías, ni insulta, ni ofende, ni dan ganas de vomitar al escucharlo. Habla de la situación económica de España y de la de Europa, y lo que dice se le entiende. (El ‘oso’ del título es del verbo osar)

Agua escasa. Después de todo lo que ha llovido en la Región últimamente, que parecía bastante, las reservas de agua de nuestros pantanos siguen estando al nivel más bajo de todas las de España. Se ve que llueve donde no debe. De hecho, parece ser que las lluvias le han venido bien al secano, pero, en las zonas de regadío, los hongos están fastidiando a las hortalizas debido a toda esta agua que los hace multiplicarse. Entonces, ¿es bueno para la agricultura que llueva? Es que uno, con los agricultores, no sabe ya a qué carta quedarse.

Experta. Hablo con una estupenda periodista especializada en los temas de sucesos: «A mí dame unos buenos asesinatos y verás qué informaciones más chulas me salen», me dice.

Bien entrenado. Conozco a un chaval, de 16 años, que practica el deporte Socorrismo acuático, que es una actividad que necesita un entrenamiento a fondo. Para divertirse, el día 31 hizo una prueba en la que los participantes nadaban 10.000 metros en piscina cubierta, es decir, ¡10 kilómetros nadando! Parece ser que este deporte va a considerarse olímpico en un futuro próximo.

Maduro. Veo y escucho el mensaje de fin de año del presidente Fernando López Miras y llego a estas dos conclusiones: recordando cómo se expresaba, lo que decía y cómo lo decía cuando comenzó en la presidencia, es menester reconocer que ha mejorado mucho a la hora de expresarse. Se le ve maduro al hombre, políticamente hablando. Y la otra, sus llamadas al entendimiento y a la no agresión parecen de primera necesidad en este mundo que habitamos.