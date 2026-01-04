Jardín de la Alegría: Probablemente el Belén más bonito de la Región.

Si no han visto el Belén ubicado en la Ferretería Alegría en las Torres de Cotillas, no merece la pena que sigan leyendo. Cojan a sus hijos e hijas, a sus hermanos, sobrinos y hasta sus padres, y acérquense a contemplar el que quizás sea el Belén más bonito que hoy se puede ver en la Región. Lo único que les aseguro es que no les dejará indiferentes.

En estos días que solo hablamos de Trump, Venezuela y la borrasca Francis, parece que la Navidad ha pasado a un segundo plano, por eso de vez en cuando es bueno abrir ventanas para ver que en el mundo también hay color.

Si yo fuera el Alcalde de Las Torres de Cotillas o de cualquier otro municipio, me iría el próximo 8 de enero a la Ferretería Alegría y le pondría a José Antonio y José Luís, hermanos ellos, todo lo que necesiten para que crearan el Belén más bonito de España. Y es que si esta pareja de hermanos son capaces de crear magia con los medios que disponen, no quiero imaginar de lo que serían capaces de llegar a crear si dispusieran de tiempo y recursos.

Enclavado el Belén en su particular, nunca mejor dicho, Jardín de la Alegría, se encuentra el que sin duda para mí, es con diferencia, el Nacimiento más original que uno puede contemplar, en este caso, hasta el próximo sábado 10 de enero.

Un Belén que cada año cambia, se transforma, como una metáfora de la propia vida. Cuando le pregunto cuanto tiempo llevan con esta maravillosa locura, José Antonio, alma mater de este ‘cuadro en 3D’ me dice: ‘Empecé a los 7 años, y tengo 67’, aunque abierto al público lleva ya unos cuarenta años de tradición.

Los clientes que tienen, y que son muchos por ciertos, da gusto encontrar todavía comercios minoritarios llenos de vida y trasiego, un negocio que si no recuerdo mal, en la puerta dice que se abrió en 1950, es decir, acaba de cumplir la friolera de 75 años, han normalizado acercarse y convivir con un lugar lleno de meigas, hadas y figuras, un Belén que parece diseñado por los creadores de Pixar o por el mismísimo Tim Burton, pero no, está ideado, creado y ejecutado por dos personas que tienen un don, el de transformar sus sueños en un Belén único.