A Trump le importan una mierda los venezolanos y su fallido estado de derecho, más aún, EE.UU. y su gobierno federal va a hacer todo lo posible para que el próximo presidente sea un títere cuyos hilos se muevan desde la Casablanca, y todo ello con millones de venezolanos y venezolanas dando saltos de alegría, e incluso algunos pidiendo el Nobel de la Paz para el yankee.

Que Maduro es un presidente ilegítimo, mientras siga sin demostrar las actas de las últimas elecciones, es un hecho, más aún, que es una especie de bufón caribeño con ínsulas de dictador, tampoco hay muchas dudas, pero Donald Trump ha entrado como hacían sus antepasados en el salvaje oeste, cuando echaron a los indígenas, asesinándolos y dejando un puñado para rellenar unas hectáreas de reservas para los indios, para quedarse con sus tierras, aunque esta vez, aparte de tierras, busca seguir haciendo negocio con el petróleo, el gas natural y las tierras raras que poseen en abundancia.

Venezuela es el país con mayores reservas de petróleo probado del mundo, lo que la convierte en un bocado más que apetitoso, si a ello le sumas que es la sexta potencia mundial en gas natural y que tiene en la zona norte del país, yacimientos importantes de coltán, torio, casiterita y níquel, fundamentales para las nuevas tecnologías, el resultado final es que el país no podía seguir en manos de un botarate como Maduro.

Lo que pasará, por mucho que algunos pidan prudencia y que se cumpla el orden internacional, ya está escrito, y no es otra cosa que un saqueo de los recursos naturales del país, que por supuesto se repartirán de nuevo los grandes buitres del capitalismo.

Trump está repartiéndose con Putin los recursos naturales de Ucrania mientras sigue la guerra, quiere hacer negocios con el turismo en Gaza, y le importa un pepino que esos resorts estuvieran hechos sobre un genocidio, y ahora quiere seguir agrandando su leyenda con el botín de Venezuela.

Mientras Trump ha empezado el saqueo, nosotros aquí nos quedamos mirando el dedo que apunta a la luna, como buenos gilipollas que somos, y es que otra cosa no, pero a soplagaitas y pelotas, no nos gana ni el partido republicano norteamericano.

Si Venezuela no tuviera petróleo, gas natural y tierras raras ¿alguien cree de verdad que le preocupa a Trump las narcolanchas venezolanas y que el país sea una dictadura bananera?