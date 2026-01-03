Reincidentes

Se llama Julia, es mi nieta y ha sido la persona que llegó al mundo para enseñarme realmente lo que es una mujer. Un día, cuando ella tenía tan solo dos años, nos encontrábamos los dos en el salón de mi casa; en aquel momento estaba sentada en mis rodillas y jugábamos a hacer el caballito, pero, en un instante determinado, noté que se ponía muy seria y me miraba fijamente a los ojos sin parpadear, por lo que decidí aceptar su juego, paré con el movimiento de mis piernas y fijé mis ojos en los suyos intentando también no parpadear. No recuerdo con exactitud, pero habrían transcurrido unos quince o veinte segundos -tiempo que se me hizo eterno-, cuando, de repente y sin dejar de mirarme, me sonrió. Estaba claro que se había percatado del juego que teníamos, que había ‘entendido’ mi complicidad con ella y optó por agradecerlo con aquella sonrisa de aprobación. No era normal esa actitud en una niña de esa edad, por lo que aquella escena me hizo pensar mucho sobre la gran capacidad que tiene la mujer para percibir la realidad, algo para lo que los hombres andamos algo mermados de nacimiento.

Más adelante y, seguramente como consecuencia de aquella especie de llamada de atención que sentí sobre la evidente superioridad femenina en el uso de la racionalidad, también me hizo reflexionar sobre las capacidades que ambos géneros tenemos ante la posibilidad, no sólo de mirarnos, sino también de reconocernos mutuamente. Lo que voy a decir, evidentemente no tiene nada que ver con el hecho de pertenecer a una misma sangre, pues esa especie de clarividencia sobrevenida que iba a tener en relación con mi nieta, nunca me surgió con mi madre, mis abuelas o mis hermanas. Y es que, hasta que no me vi reflejado en ella, es decir, en una mujer de mi directa descendencia, no fui verdaderamente consciente de su realidad. O, dicho de otra manera, acaso más real, aunque algo prosaica: el hombre sólo puede ‘entender’ a la mujer cuando es capaz de verse reflejado en ella.