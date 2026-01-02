Tendencias en 2026

Este año veremos cada vez más personas gordas que han perdido mucho menos peso. Lo estamos comprobando cada día en numerosos actores y actrices de la televisión y del cine, o en presentadores de espacios informativos y de entretenimiento. Y es que (ya no es ninguna noticia) los medicamentos que replican la hormona humana que controla los niveles de apetito (la GLP-1) están arrasando el planeta, empezando por los países desarrollados y, de paso, engordando los resultados de empresas europeas como la danesa Novo Nordik, pionera con su Ozempic, o la estadounidense Eli Lilly con su eficaz réplica Mounjaro.

A estas marcas se unirán muy pronto, por la caducidad de las patentes, un ejército abrumador de genéricos de igual eficacia. Pero las dos grandes no se van a quedar atrás. Novo Nordisk acaba de conseguir la sanción de la FDA americana para una presentación en pastillas diarias que tiene igual efecto adelgazante que su famosa inyección intracutánea. Este efecto puede inducir entre un 15 a un 20% de pérdida de peso corporal de las persona que lo han tomado a lo largo de un año y medio.

Además de las nuevas presentaciones, lo que está impulsando la popularización del Ozempic y similares es la prescripción por los sistemas públicos de salud para personas obesas con diabetes tipo II, un colectivo que en nuestro país está integrado nada menos que por un 15% de la población adulta. Son medicamentos caros, pero son mano de santo para revertir la diabetes y sus efectos colaterales más dañinos, como los accidentes cardiovasculares y hasta 13 tipos de cáncer. Si siempre es más barato prevenir que curar, en este caso es más que evidente porque la prevención actúa rápidamente como cura. Además, tomar GLP-1 ayuda a disminuir la ingesta de alcohol e incluso atenúa diversos tipos de adicciones.

La primera vez que escribí sobre Ozempic fue hace cinco años y ya lo califiqué de panacea. El tiempo transcurrido hasta ahora solo ha hecho confirmar tan atrevida afirmación. Así, los GLP-1 culminan el triunvirato de medicamentos que han afectado profundamente al estilo de vida de la humanidad, después de la píldora anticonceptiva y la Viagra.