Navidades en libertad, o no

En este tríptico que componen Nochebuena, Nochevieja y Reyes, hay quienes lo han pasado en libertad y quienes lo han hecho en prisión. Cerdán, el presunto cabecilla de la trama de corrupción, está en libertad tras pasar por la trena una temporada. Aldama, presunto corruptor, también está en libertad, porque decidió colaborar con la justicia, contando todo lo sucedido con pelos y señales, lo que ha conducido a destapar la trama Cerdán-Ábalos-Koldo, por ahora, porque si se cumple lo que afirmó al salir de la cárcel, va a tirar de la manta caiga quien caiga, diciendo directamente a Sánchez que no debería estar tranquilo. Éste no sé si está o no tranquilo con todo lo que le cae: su mujer, su hermano, el pago de dinero en bolsas, el paso de una persona por Barajas cuando le estaba prohibido pisar suelo europeo, el rescate de una línea aérea insostenible, los antecedentes de saunas de su suegro, donde dicen se ejercía la prostitución femenina y masculina…Y por si fuera poco, ahora, por fin, los de su propio partido (porque a sus socios de gobierno no les interesa, pues como él ninguno para desgobernar) le están moviendo la silla, por entender que es la única solución para que el Partido Socialista sea eso, socialista y no sanchista, interesado en sí mismo y solo para su disfrute personal.

Ábalos y Koldo siguen dentro de la cárcel, al menos hasta el día 15 de este mes donde una nueva vistilla llevara al juez del Supremo (con connotaciones murcianas) a resolver sobre su prisión, en la que están por el riesgo de fuga que tienen ambos, dijo el auto que los llevó a Soto del Real. Y de hecho, parece ser que Koldo instó a Ábalos a fugarse a Colombia o a Perú, para abandonar el cubo, la fregona y la celda de 10 metros cuadrados. Dice Ábalos que se están violando los derechos de sus votantes (peregrino argumento). Lo único que les rebajaría en su día la presunta condena, sería que decidieran colaborar con la justicia, como hizo Aldama. Todo lo que éste dijo se está cumpliendo y por eso la pena que el fiscal ha pedido provisionalmente contra el mismo, es muy inferior a la pedida para Ábalos y Koldo, precisamente por esa confesión. Aún están a tiempo de colaborar, en vez de enrocarse en la teoría del complot, beneficiándose en un futuro, pues esas conclusiones al ser elevadas a definitivas en el juicio oral, el Fiscal puede variarlas a la baja en lo que a la pena de privación de libertad se refiere.

El único que defiende a Ábalos es su hijo, y también una de sus anteriores novias, pues le lleva ropa a prisión. Otras exnovias, por el contrario, han largado de todo contra él, reconociendo incluso que cobraban sin trabajar. Mención especial en este apartado merece su exmujer, que largó lo que quiso en televisión, poniéndole aún más a los pies de los caballos, como si ya no lo estuviera cuando se cayó del mismo, al soltar las riendas el jefe (que nunca se entera de nada, según él, claro) que lo puso y lo quitó sin dar explicación alguna a los ciudadanos. Llegó aquella incluso a decir que le había pedido perdón a sus hijos menores por el padre que les había dado (nunca aplaudiré esos comentarios públicos contra un ex, una madre, padre, o hermano, muy de uso, por dinero, en la tele sobre todo en una cadena privada experta en esas miserias humanas). En definitiva, a Ábalos solo le queda una exnovia, su hijo y Koldo, y si acaso algún perito que niega que sea su voz en las grabaciones examinadas por la UCO. «No tengo a nadie», se hartó de decir públicamente. Y, sin embargo, sigue siendo, por ahora, tan fiel a Sánchez, como lo es Koldo a él. Alguna vez se dará cuenta que hay personas que no merecen fidelidad a ultranza, y entonces todos nos enteraremos de lo realmente sucedido y quién lo sabía y hacía de don Tancredo, como cuando se mete en un cajón las denuncias de abusos sexuales.

Finalmente, a Leire Díez le auguro un porvenir muy tocho, sobre todo por el presunto intento de soborno de dos fiscales, sin obviar los amaños de contratos públicos, junto con el expresidente de la Sociedad Estatal de Participación Industrial.

Nos espera un interesante 2026, por las investigaciones policiales y judiciales, y las declaraciones de los que hasta ahora se están tragando todo el marrón de una presunta trama de corrupción, en la que sí son todos los que están, pero al parecer aún no están todos los que son.