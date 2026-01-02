Melchor, Gaspar, Baltasar y Peinado.

Para la derecha española ya no son tres los Reyes Magos, sino cuatro, por lo menos mientras dure el acoso y derribo del Juez Peinado contra la mujer del presidente, y es que enviar un correo electrónico privado desde un ordenador público es para meter en la cárcel, no un año ni dos, sino al menos diez, a Begoña. Menuda desvergüenza.

El Juez Peinado se ha convertido en la gran baza de la derecha española para estos reyes magos, más aún, algunos lo adoran como al trio que cada 5 de enero llegan de oriente, que digo yo que este año podrían aprovechar y repartir regalos por Gaza, les pilla mucho más cerca y seguro que allí, los niños y niñas que no han sido asesinados, se lo merecen más que nosotros.

Feijóo lo fía todo a un juez que cada vez que emite un auto, sube el pan, y es que a pesar de que la inmensa mayoría de la comunidad jurídica de este país se lleva las manos a la cabeza cada vez que lee algunas de sus decisiones, donde no solo son copias y pegas, sino que demuestra una preocupante falta de conocimiento gramatical, el líder gallego prefiere hablar de su juez fetiche a enviar a la jueza de la Dana sus conversaciones con Mazón, y es que para él, ahora mismo es mucho más importante saber a quien enviaba un correo Begoña a la vida de 230 personas que perecieron ante la actuación cruel y miserable de la Generalitat Valenciana.

Da igual que el SMI haya subido en este último lustro un 60%, que por fin los pensionistas no tienen que estar manifestándose para que les actualicen sus pensiones, que España se haya convertido en la nueva locomotora de la economía europea, o que los españoles que quieran trabajar, no tengan problema para encontrar curro, la prueba del algodón en materia de empleo, es que son los inmigrantes los que ya copan la inmensa mayoría de los contratos que se ofrecen en la hostelería, la agricultura y en la construcción, lo que verdaderamente importa a la oposición, lo que llena portadas en la todopoderosa maquinaria mediática conservadora, es que una asesora envió un correo electrónico privado desde un equipo público. ¡Manda huevos! que diría el ínclito Ministro que salvó a este país de perder Isla Perejil y que dio una lección de gestión pública con aquella tragedia evitable a bordo del Yak-42.