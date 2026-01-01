Si 2025 les pareció horrible, llega 2026.

Si alguno de ustedes estaba deseando que acabara este año, es muy probable que con el paso de las semanas y los meses, hasta lo echen de menos.

Volveremos a ver a nuestros patronos de la tierra salir en tromba contra el gobierno de Pedro Sánchez y el Trasvase Tajo – Segura, de nuevo retumbarán en las redes sociales a la extrema derecha llamar ‘perro, criminal, dictador y corrupto’ al presidente del país, por cierto, todos estos que llaman a que Sánchez termine en el banquillo, son los mismos que cuando Franco vivía, no se atrevían ni a abrir la boca, es la diferencia real entre dictadura y democracia.

El cambio climático volverá a reivindicar su rebelión, y a la nieve y el frío que nos espera para Reyes Magos, volverá este verano esas olas de calor interminables que ya duran semanas. Las lluvias torrenciales seguirán anegando vidas y casas, y quizás este año no haya más incendios que el pasado 2025, por el simple hecho que cada vez tenemos más tierra quemada y menos por quemar.

Descubriremos que la IA no ha venido para quedarse, sino para echarnos a la cola del paro, y habrá mujeres que seguirán aumentando las listas de muertas por violencia.

Este año 2026 veremos a miles de ayuntamientos socialistas pedir elecciones generales, no por qué consideren que ha terminado un ciclo, sino porque no quieren que coincidan con sus elecciones municipales, saben que la mochila de Sánchez y compañía puede ser crucial.

La ‘Dana’ de Valencia del 29 de octubre de 2024, aún no se ha cobrado su última víctima, en este caso política, y es que puede que el próximo 9 de enero, Feijóo tenga que asumir que no podrá ir a Valencia a mirar a los ojos a las verdaderas víctimas de aquella gestión llena de incompetencia y mentiras.

La vivienda seguirá disfrazándose de problema cuando en realidad es uno de los mayores negocios que tiene el capitalismo puro y duro, y solo desde la intervención y la puesta a disposición de miles de viviendas públicas, daremos respuesta a la actual situación dramática e injusta que viven cientos de miles de personas. No tenemos que hacer lo que hace Venezuela ni Corea del Norte, sino lo que hacen países como Austria, Dinamarca, Países Bajos o incluso Luxemburgo, tener un parque público de viviendas que llegue al 20%, y no al 1’5% que tenemos ahora.

Este año que nos espera estará lleno de confrontaciones peligrosas, la derecha y sus hermanastros de la extrema derecha, llenarán las mentes de los jóvenes de insultos y medias verdades, los inmigrantes serán puestos en el centro de la diana, y de nuevo aparecerán Torre Pacheco’s, Jumilla’s y Badalona’s por toda la geografía nacional.

Si Donald Trump actúa como si fuera el Harry el Sucio de la política, un tipo que aspira y desea el Nobel de la Paz a base de respaldar a genocidas y matar gente en nombre de la prevención, de hacer negocios en el mundo con bombas y balas, imponiendo a base de amenazas y ayudas económicas a presidentes en Iberoamérica, humillando a una Europa que se arrodilla en vez de rebelarse, en España la llegada de los ‘patriotas’ al poder es cuestión de tiempo.

Los únicos que parecen estar contentos con el actual gobierno social – comunista, reaccionario, corrupto, criminal, ilegítimo y totalitario, es la Bolsa, que cerró el año 2025 con su mayor récord de la historia, más de 17.000 puntos. ¡Que siga la fiesta!