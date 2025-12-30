2025: un año para no olvidar jamás

Lo mejor del año 2025 es que está a punto de acabarse. Lo peor de todo es que me temo que no aprenderemos —como ocurrió con la pandemia del COVID-19— absolutamente nada y volveremos a cometer los mismos errores, nos afianzaremos en nuestras propias mentiras y, sobre todo, seguiremos echando la culpa de nuestros males al inmigrante o al de enfrente.

2025 será recordado en España por los mayores incendios que asolaron Castilla y León, Galicia y Extremadura, mientras algunos de sus dirigentes prefirieron quedarse a comer o seguir sus vacaciones en moto antes que remangarse.

También será recordado como el año en el que a las mentiras crueles de Mazón sobre aquel fatídico 29 de octubre de 2024 se sumó a última hora al autobús de la indecencia el propio Alberto Núñez Feijóo. Un año en el que las familias de aquellas 230 personas muertas demostraron que la dignidad y la lucha ganaron a la resignación.

2025 debería servir para darnos cuenta de la importancia de la sanidad pública. AMAMA se convirtió en un grito unánime de todas las españolas que vieron como alguien jugó con sus pechos y sus mamografías. Miles de mujeres andaluzas nos hicieron sentirnos orgullosos de ellas.

La movilización de esas mujeres fue la antesala de la desvergüenza del negocio de la sanidad privada madrileña, y que Ayuso sigue engordando el monstruo de las clases sociales con total caradura. Lo de la presidenta madrileña ya no es marketing, es indecencia.

El año que acaba terminará con Ábalos y Koldo en prisión, no sé si en la misma celda que antes estuvo Cerdán, pero, sin duda, ha sido por méritos propios en el annus horribilis de la Calle Ferraz. Pedro Sánchez sigue huyendo hacia adelante, lo hizo con sus manos derechas, lo hace con las elecciones de Extremadura y lo hará cuantas veces sea necesario, cualquier cosa menos afrontar la realidad.

Pero si algo nos enseñó este 2025 es que seguimos viviendo en un país machista hasta la médula; siguen muriendo mujeres, por el simple hecho de serlo, a manos de sus parejas o exparejas y siguen saliendo políticos que utilizaban su poder para ‘meterle’ mano a concejalas o trabajadoras, prometiendo plazas a cambio de polvos y, lo peor de todo, tratándolas como si fueran mercancías de alquilar y tirar.

Por fallarnos hasta nos ha fallado el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), donde todo apunta a que ha habido gente que ha traspasado líneas que parecían intocables.

Solo nuestras deportistas, principalmente mujeres, han hecho sentirnos orgullosos de este país; la cultura ha vuelto a ser esa flor en medio del desierto; y la televisión pública, a pesar de las feroces críticas de la ultraderecha y la derecha más conservadora, enviaba soplos de aire fresco a través de las pantallas.

Pero si algo bueno deja este año es el ‘ejemplo’ que dimos al mundo durante la Vuelta Ciclista a España, donde Dignidad, Gaza y Decencia se dieron la mano y se unieron para lanzar un grito unánime al mundo: no al genocidio.

Este año hasta la Justicia ha querido dejar negro sobre blanco quien manda en este país. Lo del fiscal general no es una victoria de la división de poderes, sino un aviso a navegantes.

2025 también será recordado por algunos como el año que se rescató de la memoria a Franco, Pinochet y hasta Videla, el año que los ‘Patriotas del mundo’ ya no solo ganan batallas, sino guerras.

Dicen los que más saben de esto que han visto al año 2026 por ahí temblando en una esquina al pensar lo que le espera, y que la naturaleza ha llamado a filas a todas sus fuerzas (al viento, al fuego y al agua) para prepararse para otro año de peleas y tragedias.

El año 2025 ha sido nefasto, pero con todo, el 2026 puede ser aún peor.