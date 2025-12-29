La autovía del Noroeste, prioridad regional

La mejora de la articulación territorial con las autovías con el Mar Menor y Águilas continuaba con la autovía del Noroeste en 2010, lo que supuso un punto y aparte en el desarrollo socioeconómico de toda esta gran área territorial que incluye a los municipios de Bullas, Mula, Cehegín y Caravaca, con una superficie territorial de 1.867,7 km², lo que supone el 16,51 % del total regional y una población de 70.871 habitantes, el 4,47 % del total regional.

La autovía del Noroeste se realizó por el sistema de peaje en sombra, pagando por su uso y mantenimiento un canon a la empresa adjudicataria, un coste que ha sido devuelto a la sociedad en uno por mil, al contribuir decisivamente al desarrollo social y económico de todo este territorio y de la Región. Este año acaba dicho pago y es el momento de llevar a cabo el viejo proyecto de la autovía del Sureste.

La realización de la autovía del Noreste, Yecla-Abanilla-Fortuna-Santomera, y su conexión directa con el Mar Menor se fue retrasando, y esta gran área socioeconómica sigue sin conexión directa con el área metropolitana de Murcia, el Mar Menor y con Cartagena y su puerto.

Es, por tanto, el momento de realizar este importante eje viario aprovechando el final del pago de la autovía del Noroeste. Cumplamos con una obligación perentoria y fundamental para poner en valor esta parte de nuestro territorio, que, si no está abandonada, sí carece de un apoyo decisivo para su plena puesta en valor. Es la hora de sacar a concurso el proyecto y la realización de la autovía del Noreste (Yecla-Abanilla-Fortuna), en peaje en sombra o asumiendo la inversión en los dos o tres años en que puede realizarse, y darle un gran valor añadido a todo su potencial de desarrollo, tanto social como económico.

Un área socioeconómica que cuenta con 991,8 km², lo que supone el 8,77 % del total del territorio regional, y una población de 54.244 habitantes, que supone el 3,42 % del total regional. La renta bruta media, según el CRE, en Yecla es el 86,25 % de la media regional; en Abanilla, el 84,82 %, y en Fortuna, el 76,74 %, evidenciando la necesidad de impulsar su desarrollo aprovechando su capacidad de crecimiento, poniendo en marcha como primera actuación la realización de la autovía del Noreste y, paralelamente, un plan de actuaciones que atraigan a emprendedores e inversión.

Mapa de la Región de Murcia en la que se ha señalizado en rojo el borrador de un trazado que debe servir de motor para la interconexión territorial y el desarrollo socioeconómico de Yecla, Abanilla y Fortuna entorno. / A. M.

El municipio de Yecla, con una superficie de 607,7 km² y una población de 36.398 habitantes, es referente global en el mundo del mueble, el vino y el grafeno, fortalezas a las que se suman el calzado, la industria metalmecánica y la construcción. Un territorio preñado de oportunidades de desarrollo que precisa sentirse realmente más cerca de toda la Región y, singularmente, del puerto de Cartagena. El pasado mes de noviembre, el Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad, respaldaba el nodo logístico de Villena como puerto seco en relación con el puerto de Alicante.

«El PSOE llevó la propuesta al Pleno. Su portavoz, Cristóbal Ruiz, celebró ‘un momento histórico en el que todos los grupos políticos hemos estado a la altura’. Subrayó que el nodo supondrá un ‘ahorro importante para las empresas exportadoras’ y destacó el papel de la alcaldesa y Arema en las negociaciones. Desde el PP, Sara Ortuño valoró el ‘impacto positivo para las empresas y el crecimiento económico’, mientras que Alberto Martínez (IU-Verdes) recordó que ‘es una pena que este proyecto no esté en Yecla, cuando hace más de una década ya se solicitó’. Por parte de Vox, Vicente Quiles defendió que este nodo será ‘importante para nuestra industria’».

La autovía del Noreste debe conformarse como un gran vector para el desarrollo de todo el territorio entre Yecla y Santomera, en el que, además de Yecla, contamos con Abanilla, con una superficie de 235,6 km² y una población de 6.283 personas, que está pasando de la agricultura hacia las actividades industriales y de servicios: fabricación de calzado, muebles, construcción, química, entre otros, un desarrollo al que está contribuyendo decisivamente el polígono industrial.

Fortuna cuenta con una superficie de 148,5 km² y una población de 11.563 personas, y su economía, además de las explotaciones de mármol, piedra y yeso, y su agricultura de carácter rural y de secano, así como su histórica realidad termal —los manantiales que hacen posible el balneario—, le confiere una gran oportunidad en el turismo de salud y bienestar, contando con todas las condiciones para su desarrollo.

La Región precisa de un plan consensuado para poner en valor todas las ventajas y oportunidades que puede conllevar nuestra realidad territorial y portuaria, para facilitar e impulsar el desarrollo económico y social de sus habitantes. Es la hora de escuchar a los territorios, a sus singularidades y necesidades y, sobre todo, a su potencialidad, y de que la Administración regional ponga en marcha políticas activas, comenzando por el concurso y la ejecución de la autovía del Noreste, como a título de borrador se recoge en el mapa, para su plena puesta en valor.