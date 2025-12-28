El pasado 26 de diciembre leí que se había creado el ‘Comisionado para la Salud Afectiva’, y uno de sus principales es la creación de un Plan Nacional de Blindaje Emocional, cuyo cometido es reducir la tasa de «corazones rotos».

La productividad nacional está cayendo en picado; los afectados se pasan las horas comprobando el móvil, mirando Instagram a ver si alguien ha visto sus stories, suspirando y autoengañándose al no recibir una respuesta a sus mensajes. Otro de los graves problemas que ocasionan estos corazones rotos es la saturación en consultas de psicología. Tras un estudio en profundidad sobre cómo nos relacionamos en el siglo XXI y varias encuestas a público objetivo afectado por las apps de citas —con el corazón roto en varios trozos por personas diferentes—, la creación del comisionado para la salud afectiva era una necesidad que aplaudo. Fuentes internas nos alertan de que, a partir del 6 de febrero, cualquiera que quiera tener una cita o descargar una app para ligar, deberá obtener previamente un certificado de aptitud emocional básico. Para ello se hará un examen donde se evaluarán conceptos básicos sobre ghosting, madurez emocional, madurez a secas, qué quieres y, si no lo tienes claro, para qué mareas; se valorarán los niveles de ego y de egoísmo, y también habrá diferentes fases eliminatorias sobre conceptos clave. ¿Es aceptable dejar de responder un mensaje después de tres citas? ¿Cuántas fotos con un gato o con una bicicleta en la montaña son excesivas para un perfil de redes sociales o app para ligar?

Ilustración de @thatsitso / Instagram/Pinterest

El certificado sólo se obtendrá al superar una parte práctica que incluirá un simulacro de primera cita, supervisado por una IA llamada ‘Cupido-bot’. Los examinadores evaluarán variables como la capacidad de escucha o el control de dar la turra sobre los ex y se puntuará con nota la habilidad para no mirar el móvil durante la cita. Este comisionado pretende también regular y cazar las mentiras en los perfiles de redes, no permitiendo las fotos con mil filtros. Se acabó medir 1,70 y poner 1,85 en la biografía. O poner una foto de cuando tenías 26 y ahora tienes 60, José Luis. Si el perfil es reincidente, el comisionado plantea poner sanciones ‘Tasa farsante’ o ‘Tasa sin filtros’. Como novedad, el Plan de Blindaje Emocional introduce una nueva forma de relacionarse, algo novedoso, pionero: una barra de bar de aluminio donde conocer gente; hay quien dice que son como ‘Remington Steel’, que se sabe que existen, pero nunca nadie las ha visto.

Este plan me ha dado la posibilidad de conocer uno de estos lugares exóticos con barra de aluminio y puedo decir que están solo reservados para una élite valiente y con iniciativa. Desde el comisionado me informan que solo podrán acudir los seleccionados por un tribunal experto en ligar en persona, gente que realmente quiere blindarse emocionalmente en el barro, en el cara a cara. Se darán clases de contacto visual, cercanía, simpatía y conocimiento de cómo tratar a los camareros sin ser un cuñao. Puntuará doble quien supere una prueba prémium en un bar de Murcia, Casa Luis de Rosario, y conozca a Pedro; él será quien dé el punto definitivo para obtener el título de barra de bar de aluminio. Me cuentan que hay lista de espera, por lo que pediría que se abstuvieran aquellos que tienen como canción en sus perfiles Paraíso o La mujer de verde de Izal. Quien supere la clase de barra de aluminio, podrá enfrentarse a lo que quiera en la vida y tendrá superpoderes, además de obtener de manera automática el título de profesor autorizado y será recomendado por el comisionado para dar clases en cualquier parte del mundo.

Me imagino que no tengo que decirte qué día es hoy y que esto no es más que una columna a modo de inocentada, con una dosis de ironía y realismo digno de estudio. Nunca tuve una app de citas y lo de ligar se me ha olvidado. Ojalá menos pantallas y apps de citas y más barras de aluminio donde la gente se muestra sin filtros. Quizás hay que ser demasiado valiente para ello. Feliz día de los Inocentes.