Nivel inexperto

Dice la banda McEnroe que la amabilidad es parte del amor y es uno de los mensajes navideños con el que más me identifico estos días amables. La Navidad nos deja cada vez más una sensación más fuerte de cercanía con los nuestros. La comunicación se hace más estrecha y nos salen mensajes no habituales; más allá de las felicitaciones enlatadas clásicas siempre llega algún mensaje inesperado que te alegra y te da pie a contestar con idéntica intensidad. Y eso es bonito. Soy un defensor de la cursilería de la que se quejan los rancios, igual que soy más de mi equipo cuando pierde y me gustaría mucho ser capaz de recordar con alegría a los que ya no están.

Desde que eran muy pequeños, a mis hijos les decía que lo más importante es ser buena persona. Lo repetían como una pequeñica lección de padre rollero que he sido y ahora lo recordamos con cariño. Lo que hacemos ya pasada más de una década, casi dos, es aprender que el siguiente paso es ser consciente de que estamos aquí para compartir. Estamos en el mundo con los demás para aprender a compartir.

Nadie es experto nunca en compartir. Tiempo. Cariño. Amabilidad. Cosas materiales... sabiduría, aprendizaje, juego... todo lo que es compartir es crecer mutuamente en todas partes. Y aquí vuelvo al temazo de Second que me está acompañando esta Navidad y no para de crecer, y con el que comparto estas 400 palabras aunque tenga poco que ver con este mensaje de cierre de año. Compartir es ganar, amigos. Es una certeza, y con la ironía de este día de los inocentes, en este medio siglo que se asoma a la Cresta del Gallo, en este rincón del mundo tan bonico en el que pasamos muchos días juntos. Como siempre contesta el Maestro Montiel a los wasapss, os deseo feliz año 2026: ¡Salud!

Vale.