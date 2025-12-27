Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nieve en MurciaTiempo en MurciaReal MurciaLicencias vivienda Murcia
instagramlinkedin

Opinión | Nos queda la palabra

Julián García Valencia

Julián García Valencia

La felicidad,ja ja ja ja

La felicidad es no tener miedo, nos comentó en una conferencia Fernando Savater en una de sus visitas a Murcia. Hoy, el filósofo vive permanentemente temeroso de lo que hace tiempo, afortunadamente, derrotamos en Euskadi y toda España.

El deseo de felicidad es común en todos los mensajes que nos inundan estos días sean de contenido religioso o soprano, personales u online, con el trazo del hombre o de la inteligencia artificial.

No hay postales navideñas bombardeando o desahuciando el belén en Belén...aunque ya nada es descartable, pues cada vez más estos últimos días de diciembre son un paréntesis frente a los que, con el aplauso y voto de las mayorías, se vanaglorian de descuartizamientos como el del periodista Jamal Khashoggi o de asesinatos como el del cineasta Rob Reiner.

Más cerca, bajando por el Mediterráneo, tenemos al alcalde Albiol y a sus parroquianos celebrando echar a la calle a 400 personas, cerrándoles las puertas a las iglesias en plena Dana. Hablando de lluvias, es descorazonador oir a Mazón haciéndose la víctima cuando, con sus aliados, suprimió la unidad de emergencias de la comunidad vecina y en solitario primó su agenda personal sobre la colectiva. Los mismos que aquí expulsan al monte a decenas de niños no acompañados o votan en los ayuntamientos a favor de la exclusión y persecución de los que no son cristianos, tienen otro color de piel o no son españoles.

Todos estos sujetos son los primeros en envolverse en el espíritu navideño y se les perdona todo ya que su indecencia suma votos. Al fin y al cabo, si la verdad no importa el resto del año, con tanta led nos deslumbran para ocultar su hipocresía y mentiras.

Lo grave es que si son los principales activistas de lanzar miedo y odio, habrá que cambiar el sustantivo y enterrar el concepto de felicidad para siempre pues cada vez son más legión.

Ni el Rey, criticando veladamente la dictadura y elogiando la contribución europea, ni el Papa, llamando a la paz real en Palestina y a la atención a los más desfavorecidos, escapan de sus diatribas. Visto lo visto, no obstante, lo mejor es no tenerlos miedo, ser felices, pues si empiezan a depurar se quedarán solos, ya que no les importa nada ni nadie.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents