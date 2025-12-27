Opinión | El canal del funcionario
Diez motivos para educar en sanidad pública
UNO: ‘Me duele la cabeza, quiero que me vea ahora mismo el médico de guardia’ –grita un paciente en un SUAP. Son las 3 de la madrugada- ‘Y ahora mismo hostias’.
DOS: ‘Mi padre no para de toser, envíen a una ambulancia urgente’. Cuando llega la ambulancia, el paciente está junto a sus tres hijos (entre cuarenta y cincuenta años) esperando sentados todos juntos en el comedor de la casa, incluido el padre.
TRES: ‘He llamado al médico del centro de salud y no me da cita hasta mañana, y no paro de tirar mocos’
¿quieres que te lleve a urgencias? Le dice su mujer.
CUATRO: ‘Antonio García. Está Antonio García, Antonio García’ – una médico llama a un paciente que estaba citado-, es el tercero que hoy falta a su cita.
CINCO: Un Alcalde reclama un SUAP para su municipio, ya que el más próximo está a diez minutos, en el municipio de al lado.
SEIS: ‘El Doctor hasta las 9 o 9’15 no suele llegar’, le dice una administrativa a un usuario.
SIETE: ¿Está el médico? Pregunta una usuaria.
‘No, se acaba de ir’, le responde una trabajadora del centro de salud.
‘Pero si son las dos y cuarto’.
OCHO: Hola buenas tardes ¿es usted Carmen González?
Si ¿Quién es?
Le llamo desde el centro de día, tenía cita a las 17 horas, y dice el doctor que si puede venir sobre las 14’30 h.
Pues no, no puedo ir antes. Si el doctor quería irse antes lo siento, pero no tengo a quien dejar el niño a esa hora.
NUEVE: ‘No podemos operarla hoy, el anestesista se ha tenido que ir’.
¿Pero si son las 13 horas?
Y DIEZ: ‘Sí no hubiera tantos inmigrantes ya estaríamos dentro’. Se queja amargamente a su mujer un hombre que lleva dos horas en urgencias esperando a que le vean la muñeca que la tiene inflamada.
