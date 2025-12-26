María Glez. Veracruz: La penúltima esperanza "roja"

Ante el descalabro que se avecina en las filas de la izquierda regional, PP y VOX estarían cerca de sumar el 70% de los 45 escaños que se eligen -es lo que tiene ir dejando "cadáveres" por las esquinas-, y el auge que vive la ultraderecha, no solo en España, ya hay gente pensando en el "mañana" en la calle princesa.

Lo único positivo que tendrá la hostia que anuncian todas las encuestas se dará la izquierda en general y los socialistas en particular, es que van a conocer su suelo electoral, lo que permitirá a la actual Secretaria de Estado, intentar recomponer un partido roto en un plazo de ocho años, algo que hasta ahora ningún secretario general, salvo el actual Presidente de Correos, Pedro Saura, ha tenido.

La derrota que se avecina no será fruto exclusivamente de la fiebre ultra que se vive, sino también de los graves errores que se siguen cometiendo, y que están llevando a cientos de miles de votantes y simpatizantes de la izquierda a la desilusión y hacerse amigos del desinterés.

Hace unos días publiqué en este mismo espacio que había encontrado la "Kriptonita" contra VOX, pasan los días y las semanas y nadie es capaz de poner a Santiago Abascal frente a un espejo que refleje todos los descosidos que ocasionaría en la sociedad, más aún, cuánto más intenten criticarle por su abuso de la autoridad en el partido, más grande será su leyenda, no olviden que más del 20% de los jóvenes, verían bien que fuéramos dirigidos por un presidente dictatorial, lo que le da a VOX margen de mejora.

La izquierda, mientras el Agua Para Todos, siga dando leche, tiene un hándicap demasiado alto.

González Veracruz tiene trabajo por delante, y poca gente podrá presumir de tener licencia, de antemano, para los próximos ocho años.

Ya hay gente que le está pidiendo que vaya calentando por la banda, y esperan que dentro de poco alguien desde el banquillo, lo de banquillo no es ironía, grite: “Arbitro cambio, sale el dorsal número 12 y entra el 13".