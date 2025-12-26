A 48 horas del día de los inocentes. Ni las 72 horas del habeas corpus. Por lo que estoy a tiempo, dentro de ese plazo legal antes de que llegue ese día, para decir que a mí me ha parecido una inocentada todo el año.

Puigdemont se reúne con Santos Cerdán, por eso de que entre pillos anda el juego. Qué mejor interlocutor para un presunto delincuente que otro presunto también. El primero por cobarde huye de la quema de la prisión, el segundo por listo-pan se forra a base de comisiones. Todo hubiese ido bien si no fuera porque aquél se ha sentido engañado por Sánchez —algo insólito en él— y amenaza con no creerse más los cantos de sirenas del presidente de la España que detesta. «Ya no te voto más», dice como un niño pase lo que pase, aunque sea interesante o bueno aprobar una ley. «Ya está bien, me enfado y te castigo con el látigo de mi indiferencia», le dice el prófugo a Sánchez. Pero, a la hora de la verdad, como Yolanda y el resto de los partidos que están disfrutando con esta legislatura —pues no se han visto en otra igual—, tragan y tragan hasta límites increíbles. A lo mejor en algún momento se le llena el gaznate de tanta corrupción y puterío y se ahogan en las urnas. Sus líneas rojas para no apoyar a Sánchez cada vez las colocan más bajas. Primero que si corrupción y ya está, luego que si falta de respeto a las mujeres, y también está.

Ahora, como dice Rufián, el límite está en si el PSOE se ha nutrido de forma irregular o no, ignorando que ya hay manifestaciones que dicen que llevaban dinero en bolsas a Ferraz, y el propio presidente ha reconocido públicamente que se pagaba a veces en efectivo, incluso a él. Creo que, para la Hacienda Pública, los pagos en efectivo no son el método a seguir por nadie, ni por particulares ni por personas jurídicas, cuanto menos por un partido político, que debe ser más transparente que nadie, por eso de la mujer del César. Si alguna vez se demuestra lo que está investigando la Audiencia Nacional, será que se financió irregularmente ese partido, y entonces qué se juegan ustedes que los rufianes, las yolandas, los bildus, los pnv y todos los que se rasgan las vestiduras de boquilla bajan aún más la línea roja, diciendo que ahora hay que esperar que se le condene por España y por Europa. Total, que al final van a tener que hacer un surco en sus límites para que la famosa línea roja se mueva por debajo del pavimento. Ni amorales ni interesados son los cooperadores necesarios de Sánchez. No les basta con que éste les ningunee o les toree constantemente con promesas incumplidas, sino que se lo preguntes al huido que iba a volver a Cataluña enseguida y ya lleva siete años en el exilio voluntario por salir escondido en el maletero de un coche.

Por eso digo que llevamos un año entero de inocentadas. Y si se hace caso a lo que dice Sánchez, tenemos otro año igual, o aún peor, porque las investigaciones policiales y judiciales irán a más. Si aguanta el presi como quiere hasta el 2027, merece un monumento a la resistencia. Resistirá hasta que las urnas le echen, o no, porque eso no va a pasar, ya que ganará las próximas elecciones, según él y Tezanos.

Las elecciones de Extremadura supongo le habrán dado ya una pista de cómo van los tiros en España. Aragón el 8 de febrero, los idus de marzo de Castilla-León y también Andalucía pueden darle la puntilla. Su política de cambios constantes de opinión —para tratar de contentar a unos y a otros— ya no le funciona, como tampoco lo del fango, los bulos, la fachosfera, los seudomedios y qué vienen los malos —la derecha—. No hay nada mejor que prometer si no se piensa cumplir.

Hasta a los más listos, como Carles, les ha hecho una larga cambiada a porta gayola, y por eso ahora se enfada para apretar más, aprovechando la debilidad de su otorgante.

Lo que empezó con una matanza de inocentes por miedo a un nuevo rey del mundo, por orden de un tirano temeroso de perder el poder, hace ya más de dos mil años, se convirtió con el paso del tiempo en gastar chanzas y bromas el día 28. Maldita la gracia, entonces y ahora. Inocentes de todo el mundo, decirme, por favor, que no va a ver más inocentadas, ni cruentas, ni más bromas de pactos antinatura.