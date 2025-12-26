La IA perdonará tus pecados

Imagen viral de Jesucristo transformado en una gamba por un modelo de IA / L.O.

Algunos dirían que era previsible, otros que era inevitable. La Reforma protestante llevó al ámbito de lo privado y subjetivo lo que para la Iglesia romana eran dogmas objetivos no sujetos a discusión.

En el Opus te enseñaban a diferenciar una Biblia católica de una protestante solo por el hecho de que esta última, fuera cual fuera la versión, carecía de notas al pie, signo evidente de que cada uno interpreta la palabra de Dios como le sale de los cojones.

Las Biblias católicas, por el contrario, te indican cómo debes interpretar las ambigüedades del texto mediante comentarios homologados por la autoridad eclesiástica, una forma de reconocer que, aunque la inspiración pueda ser divina, la redacción es humana y tiene muchos autores, cada uno de su padre y de su madre.

Por eso hay que aclarar las continuas contradicciones y malentendidos, como lo del ojo de la aguja y el puto camello.

Así las cosas, no es de extrañar que los cristianos evangélicos en Estados Unidos recurran cada vez con más frecuencias a aplicaciones basadas en inteligencia artificial. Al menos eso cuenta The Economist en un artículo reciente sobre el tema.

Siguiendo la última tendencia, no se trata de ChatGPT o Gemini, sino de aplicaciones específicas que se presentan como un Jesucristo basado en IA, con el aspecto relamido de un hípster a la moda.

En un colectivo que pasa más tiempo rezando en su coche (una pickup probablemente) que, en la iglesia, no es de extrañar que se confíe más en la Inteligencia Artificial que en el pastor de su congregación, que probablemente estará usando intensivamente el ChatGPT para elaborar sus sermones.

Y por eso, el papa actual, un hombre que parece extremadamente inteligente y compasivo, ha alertado contra el abuso del big data y los LLM.

Y es que la Iglesia Católica es una organización espiritual que vende certezas, no como otras, en las que todo es según el cristal con el que se mira.

Actualmente soy más bien un descreído en términos de fe, pero no tengo dudas de que la católica es la religión más conveniente en estos tiempos de incertidumbre.