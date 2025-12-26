Conciencia de la Conciencia

He tenido la barra de meterme entre pecho y espalda el último libro de Dan Brown, “El Último Secreto”. Un 'tochazo' de más de 800 páginas alrededor de una verdad que se supone universal porque es de todas las épocas, y que es tan vieja como nueva: el estudio de la consciencia a través de la nueva ciencia conocida por Noética … Hay una trama novelesca, tipo thrillers, plagada de tecnicismos alrededor de un núcleo – que es el verdaderamente importante – y que solo abarcaría desarrollarlo apenas que un centenar de páginas.

Es el mismo método que usó con su best sellers “El Código da Vinci”, y el que ha utilizado en el resto de sus libros, con gran éxito. Tiene una enorme habilidad de rodear la verdad escueta y transcendente de una aventura trepidante que alarga a voluntad cuanto desea. Tiene su mérito. Es como levantar un enorme edificio a partir de un escueto ladrillo; como elaborar un gigantesco pastel alrededor de una diminuta perla. Siempre habrá quién busque la joya, y a quién le encante el pastel… Es como si un servidor (a mal comparar) se me hubiera ocurrido novelar mi ensayo COSMOGÉNESIS, que apenas ocupa poco más de cien páginas. Seguro que hubiese quedado más atractivo; lo que pasa es que no sé hacer novela.

Fíjense en esta antigua enseñanza: “Son demasiados los que temen la muerte, y la presentan como el peor desastre que puede acaecerles, pero no saben lo que dicen; la muerte es la disolución de un cuerpo exhausto. Del mismo modo que el feto abandona el útero materno cuando alcanza la madurez necesaria, el alma abandona el cuerpo cuando ha llegado su perfección” (relativa, claro). Se debe a Esculapio, y fue escrito 435 años antes de Cristo. Lo que pasa, como en casi todo, es que dos mil y pico de años después, la física cuántica describe el estado del que venimos y al que volvemos como Consciencia Universal. Eso es todo, que tampoco es poco.

Entonces, La Noética, que así se llama esa neociencia, descubre que esa consciencia no está en nosotros, si no fuera de nosotros, que estamos formados de materia; y que los rayos de las auras de Jesús, o de Buda, y de los sabios y místicos, no es una metáfora de que emanan de su sabiduría, desde dentro, sino que esa sabiduría les entra desde fuera, de la consciencia… Esto es, justo al revés. Así pues, según el conocimiento adquirido de nuestra sincronía mental con tal consciencia, así tomamos nuestras decisiones y así adquirimos nuestra madurez; y según nuestro libre albedrío (o quizá nuestra sapiencia o nuestra burricie)… Sea como fuera, el caso es que de eso construimos nuestra propia realidad. Apenas tenemos conciencia de la existencia de la consciencia, y llamamos magia o milagros a lo que tan solo es consecuencia de esa ciencia.

Intentaré vulgarizar esta cuestión cuánto pueda a fin de entenderla más fácilmente en lo posible… Nuestros cerebros actúan como simples, si bien qué sofisticados, órganos receptores. Son más receptores que emisores. Como una radio que recibe información a través de la modulación de frecuencia que se hace de sus ondas (sintonía). Pero la radio no es la emisora en sí misma. Entender este principio es fundamental antes de seguir explicándolo.

Por otro lado, nosotros nos imaginamos el tiempo como una línea secuencial y recta, o sea: pasado – presente – futuro, de atrás hacia delante… Pero, ¿y si esa línea fuera en realidad un círculo?.. Entonces nos encontraríamos que, en algún punto, el pasado y el futuro se juntarían, conectarían, e influirían el uno en el otro. Eso explicaría el resultado de los experimentos realizados en que el sujeto capta unos hechos antes de que ocurran, y que sea la proyección de un pasado (ejemplo: los llamados “dejá vú”).

La mecánica sería algo así como que la conciencia, que no consciencia, se plantea un objetivo y actúa; eso se refleja a modo de finalidad, pero empieza a recorrer el sentido contrario a consecuencia de la curvatura del espacio, hasta que se produce el fenómeno conocido por “percepción”. El ejemplo físico es nuestro planeta: desde cualquier punto del globo que se parta en línea recta, se regresa al mismo punto del que se partió.

No quiero seguir profundizando para no liar a nadie, pero, poco más o menos, todo esto es lo que estudia la Noética, hija natural de la Física Cuántica… Fíjense que un servidor, con su habitual torpeza, lo he desarrollado en un único artículo, si bien que concretándolo al máximo, por supuesto. Pues bien, justo sobre esta idea central construye Dan Brown sus 825 páginas de acción en su última obra sobre el Último Secreto… Podemos decir sin temor a equivocarnos, que hay un 98% de entretenimiento sobre, y alrededor, de un 2% de conocimiento.

“Nada nuevo hay bajo el sol”, como decía el sabio rey Salomón… Todas las filosofías, culturas y religiones lo recogen… Leonardo da Vinci, Einstein, Nikola Tesla, etc., lo citan como un principio universal. Este último afirma que “el cerebro no es más que un receptor. En el Universo hay un núcleo del cual obtenemos la información y el conocimiento”; y el primero de ellos también pontificaba: “Date cuenta de que todo está conectado entre sí”…

Con todo y con eso, yo pienso que, si en estos tiempos turbulentos y de agitada incertidumbre, empiezan a emerger estas nuevantiguas sabidurías, tiene que haber un porqué, un motivo, una causa, un objetivo… Y quiero creer que es la apertura a un nuevo paradigma de comportamiento – y reconocimiento – de la humanidad, que nace, como cita el dicho del Apocalipsis, “con dolores de parto”. Es lo que me barrunto. Como igual soy consciente que a mí no me será dado experimentarlo en este viejo y ya cascado cuerpo. Lo tengo más que asumido… Sin embargo, confío en verlo a través de algún “óculo” que se me reserve a través de la inmensidad de un tiempo desprovisto de todo tiempo.