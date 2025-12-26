Cierre del año para el Observatorio contra la Violencia a Sanitarios de la Región de Murcia: avances y mucho trabajo por delante

Las agresiones siguen siendo un problema muy grave y persistente que golpea a los profesionales sanitarios.

Los datos de 2025 no son esperanzadores y no dejan lugar a dudas: las últimas estadísticas hablan de 778 agresiones registradas y validadas a profesionales sanitarios en 2024 —un 27% más que en 2023, que fueron 499—, y esa cifra ha sido superada en 2025. Además, sabemos que hablamos del efecto ‘pico del iceberg’: sólo se comunica una parte de lo que realmente ocurre.

A pesar de que todavía queda mucho por hacer, a lo largo de este año han llegado cambios positivos: cada vez más profesionales deciden denunciar y rechazan guardar silencio. Este avance es, en parte, fruto del acompañamiento y la información que las organizaciones profesionales ofrecemos de manera constante. Y reiteramos que denunciar es esencial para frenar esta violencia y para que los agresores afronten las consecuencias legales correspondientes.

Además, queremos dejar claro un mensaje fundamental: los médicos no están solos; desde las organizaciones profesionales estamos a su lado y les acompañamos en todo momento. Para ello creamos el ‘Observatorio contra la violencia a sanitarios de la Región de Murcia’, en julio de 2024, integrado por el Sindicato Médico y por el Colegio de Médicos, y para ello seguimos trabajando. Nuestro compromiso es firme y continuo: proteger, apoyar y defender a cada profesional que sufra una agresión.

En esta línea, desde el Observatorio hemos contactado con la Gerencia del SMS, las gerencias de área y 061 para solicitarles que sean las propias instituciones las que presenten denuncia cuando el profesional no pueda o no desee hacerlo. Este enfoque está respaldado por los datos: según un estudio de la Organización Médica Colegial, la reincidencia es menor entre agresores denunciados y juzgados.

Durante 2025 hemos desarrollado numerosas iniciativas para luchar contra las agresiones y reforzar la protección de los sanitarios. Hemos mantenido reuniones periódicas para analizar la evolución de esta problemática; hemos convocado concentraciones en centros de salud, hospitales, consultorios y Servicios de Urgencias de Atención Primaria en los que se ha producido una agresión; hemos visibilizado públicamente este tipo de violencia, reclamado medidas efectivas y hemos buscado soluciones reales; hemos trabajado en coordinación con el Interlocutor Policial Territorial y Guardia Civil; hemos exigido medidas de protección en los lugares que carecían de ellas; y hemos denunciado las deficiencias detectadas en este ámbito y seguimos alerta, identificando todas las necesidades de nuestros compañeros para que la violencia deje de ser un fenómeno habitual en nuestros entornos de trabajo.

De manera muy destacada, nos hemos reunido con las autoridades competentes y partidos políticos para la instauración de sanciones administrativas más rápidas y con impacto económico, para que agredir sea duramente castigado con multas económicas y ningún agresor quede impune a un acto de estas características.

Los médicos queremos cuidar, ayudar y acompañar a nuestros pacientes, y no es sostenible, ni para los profesionales ni para la sociedad, que la violencia se instaure y forme parte de la relación médico-paciente.

Cerramos un 2025 en el que hemos avanzado, pero nos queda mucho por hacer; y abrimos un 2026 con el objetivo puesto en la tolerancia cero frente a las agresiones.