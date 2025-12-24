Esta nochebuena sienta en tu mesa a Gaza, AMAMA y a los familiares de las víctimas de la dana de Valencia

Estas fiestas abre tus puertas de par en par a las mujeres de la Asociación AMAMA de Andalucía, y ciérrasela a quienes siguen apagando luces en la sanidad pública.

Deja pasar a tu mesa al genocidio que Israel sigue cometiendo en "Tierras Santas", y no dejes que se siente a quienes creen que dejar morir niños de hambre o asesinarlos mientras hacían cola para pedir un puñado de arroz, es fruto de la imaginación del los antisemitas.

Invita esta Nochebuena a participar a tu cuñado y tus hermanos para recordar a los familiares de las víctimas de la dana de Valencia, que sientan el calor ante la frialdad que le han proporcionado sus irresponsables políticos.

No dejes que la noche más importante para la comunidad católica, normalicemos a quienes se aprovecharon de la muerte de miles de españoles y españolas cuando morían a borbotones en aquellos años del Covid19, haciendo negocios con las manos manchadas de sangre.

Me llega por tierra, mar y redes sociales, el éxito de un grupo musical católico bajo el nombre de Hakuna, y veo a la presidenta madrileña cantando con ellos y ellas de manera ferviente, y en ese momento es cuando rescato de mi memoria aquellos aplausos de Ayuso a Netanhayu, a Mazón y sus críticas a las mujeres de AMAMA por denunciar que estaban jugando con sus tumores de sus pechos.

Me hubiese gustado que todos esos jóvenes que componen el grupo musical Hakuna, aparte de cantar, hubieran denunciado públicamente a Israel cuando asesinaba cientos de niños y niñas mientras ellos se entregaban a Dios en Do menor o en Si mayor.

Esta Nochebuena no seamos hipócritas, no nos tapamos la nariz ni miremos para otro lado. Si sentamos en nuestra mesa a los que ya no están, entonces estaremos todos y todas.