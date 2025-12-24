Homenaje a los ausentes

Los ausentes en este caso son los trabajadores que no acuden a su trabajo. En un reciente estudio elaborado por la CEOE en colaboración con Manpower, la conclusión es que el absentismo laboral es una fuente constante de pérdidas para las empresas de nuestro país, pequeñas, medianas y grandes. Hablé recientemente en este espacio de la falta de compromiso de los trabajadores españoles, según un estudio, esta vez mundial y realizado por Gallup, una multinacional de estudios de mercado. No sé si la CEOE se ha propuesto sacar los colores a su contraparte sindical, pero tampoco he oído que esta desmienta los datos proporcionados por ambos estudios. Se podría concluir que el estamento laboral de nuestro país está tan poco comprometido con su trabajo que una parte sustancial de sus miembros directamente se ausenta de él, con el consiguiente quebranto para los empleadores y para sus mismos compañeros de faena. Por no citar el coste para el Estado, que paga una parte en el caso de las bajas médicas.

Si al absentismo se combina el presentismo laboral (otra lacra que consiste en dar por justificado el sueldo por personarse en el puesto de trabajo) nos sale un panorama escalofriante, y la explicación más plausible de por qué este país ha dejado de progresar en productivad, al menos en la proporción que permitiría aumentar los sueldos sin que los beneficios empresariales se resientan (y con ello la viabilidad de las propias empresas). La cosa no sería tan grave si viviéramos en un entorno de Tercer Mundo, o compitiendo en tercera división regional, en términos futbolísticos.

Con unas cargas sociales desproporcionadas para poder pagar el paro más generoso del mundo desarrollado y unas pensiones insostenibles por el esquema piramidal con las que se diseñaron, nuestro país solo destaca de otros desarrollados en lo negativo. Se salva el crecimiento del PIB, atribuible al número de inmigrantes que ingresan cada año. Esos mismos que reclaman (legítimamente) los mismos servicios sociales universales que España otorga a tirios y troyanos, sin distinción de estatus legal. Ellos (los inmigrantes) permiten que los nacionales se ausenten del trabajo. Es una corrupción del sistema que lo pone al borde del colapso.