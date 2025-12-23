¿Es Venezuela o será Cuba?

Que la mayor armada de la historia tenga rodeada a Venezuela, como afirma Donald Trump, solo significa que el nivel de geografía del presidente norteamericano se asemeja al de un párvulo con un IQ por los suelos. No se puede rodear a un país por colocar barcos y tropas en el Caribe cuando su territorio tiene una frontera terrestre de miles de kilómetros con Colombia y Brasil, donde brilla por su ausencia cualquier atisbo de militar norteamericano. Estados Unidos necesitaría una fuerza diez veces más numerosa de la actual para hacer realidad la bravuconada de su matón en jefe. Y el permiso de Brasil y Colombia.

Lo evidente es que Estados Unidos está dificultando el envío de petróleo a los escasos compradores que le quedan a Venezuela, mayormente por la mala calidad de su petróleo. A quien sí le puede estar afectando de forma significativa el bloqueo petrolífero es a Cuba, un país que está al borde del colapso. El problema con Cuba es que lleva tanto tiempo al borde del colapso que resulta increíble que nada le afecte ya. Los cubanos de a pie están tan ocupados en ‘resolver’ (una expresión típica para expresar sus ímprobos esfuerzos diarios por comer y conseguir medicinas) que no tienen tiempo ni ganas de protestar

La pregunta es si realmente el objetivo es desastabilizar Venezuela (algo complicado porque muchos de los millones de ciudadanos que podrían oponerse al régimen ya han abandonado el país, incluida la jefa de la oposición y reciente premio Nobel Corina Machado), o es otro. Más bien parece que el objetivo de los estadounidenses sea tumbar al régimen cubano, beneficiario principal del petróleo de Venezuela. El hecho de que el Secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, sea descendiente de cubanos dice mucho de lo que pueda estar pasando en esa parte del mundo.

Lo más probable es que la Administración Trump quiera matar dos pájaros de un solo tiro. No lo va a tener fácil. Para las dos dictaduras, mantenerse en el poder es cuestión de vida o muerte, y están unidas por lazos mafiosos que no van a ser fáciles de desatar.