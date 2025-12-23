Falacias extremeñas

Demasiadas medias verdades y de mentiras y gordas en la recepción por todos los partidos de los resultados electorales en Extremadura.

1. Ganar perdiendo votos, caso del PP, constituye un espejismo, pues parece obvio que el triunfo se produce por deméritos ajenos, y peor aún cuando las elecciones no se celebran por su ciclo natural sino adelantadas con base en expectativas incumplidas.

2. Se dice que Gallardo no era el candidato sanchista, pero lo disimulaba muy bien. Sánchez lo apoyó cuando fue imputado, cuando se aforó a costa de la dimisión de cuatro diputados que lo antecedían, cuando la Audiencia Provincial declaró fraudulenta esa operación y cuando fue procesado. Y se empleó a fondo en comparecencias mitineras en la Comunidad en la que su hermano había sido presuntamente beneficiado con un trifásico por mediación de tan consentido candidato.

3. Nada se dice acerca del cambio de criterio del PSOE sobre los imputados: en Murcia provocó la dimisión de un presidente con la amenza de una moción de censura por esa causa, y en Extremadura ha elevado a un imputado a candidato a la presidencia.

4. Extraño ‘miedo a Vox’ es el que proclama Ferraz: la ciudadanía lo vota al punto de rebasar al PSOE en importantes enclaves y casi doblar sus escaños.

6. El ‘blanqueo’ de Vox por el PP que alega el PSOE es un supuesto equívoco, pues Vox ha pasado a ser el principal competidor electoral del PP, sustituyendo en ese papel al PSOE.

7. La presunción de Vox de ser el ‘auténtico ganador electoral’ es exagerada, pues simplemente ha reforzado su posición de ‘partido bisagra’ con 11 diputados de un total de 65.

8. Se dice que el crecimiento de Unidas por Extremadura (Podemos /IU) es debido a la unidad de la izquierda. Pero falta Sumar. Se trata de una unidad por incomparecencia visual o por práctica extinción territorial de una de las fuerzas, la estatal gubernamental.

9. Hablar de éxito de la izquierda cuando ha sido incapaz de asimilar la fuerte decadencia del voto socialista, y el PP, sin contar a Vox, ha superado a PSOE+Unidas parece una sobrevaloración, dada la irrelevancia en términos parlamentarios.