Partido Popular: única garantía de estabilidad y prosperidad en la Región

Nos encontramos a escasos días de despedir 2025, un año que ha sido ciertamente complicado y convulso en el panorama político tanto nacional como internacional. Sin embargo, el balance que puede presentar la Región de Murcia es en general positivo: a pesar de todas las dificultades y adversidades, que no han sido pocas, las políticas del Partido Popular y el presidente Fernando López Miras sitúan a nuestra Región a la cabeza del crecimiento económico y la creación de empleo. Y, además, garantizan la seguridad y certidumbre política en nuestra tierra, en un periodo en el que, por desgracia, la inestabilidad se ha convertido en norma.

Los ciudadanos de la Región han podido percibir que, frente a la corrupción infinita del desgobierno de Sánchez, López Miras trabaja para que la Región de Murcia siga avanzando. Y que, mientras el balance del PSOE consiste en redadas, detenciones, encarcelamientos, procesamientos y denuncias de acoso sexual, el PP presenta una impecable hoja de servicios con más empleo, más crecimiento y mejor Estado del Bienestar.

Frente a un Pedro Sánchez que se aferra al poder como parapeto ante la corrupción que le asola, con el consiguiente deterioro para las instituciones de la democracia, a López Miras solo le ocupa y preocupa contribuir a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos de la Región. Y también frente a la política de bloqueo de la pinza PSOE-Vox, que han reforzado ya sin disimulo su estrategia de unir fuerzas contra el Partido Popular, el Gobierno regional del PP garantiza la estabilidad política de la Región y su reputación como destino atractivo para invertir.

Los datos así lo acreditan: tras haber sido en 2024 la que más creció de España, las previsiones apuntan a que en 2025 la Región de Murcia incrementará su PIB un 3,3%. Y, por ejemplo, este año también hemos batido récords de empleo en la Región, superando por primera vez en la historia los 700.000 ocupados, y sigue bajando el paro por encima de la media nacional. Nuestra comunidad es además la segunda de toda España con mayor número de autónomos, un total de 106.000, y continuamos creciendo.

Unas cifras que no se deben a la casualidad. Son la plasmación de políticas de apoyo al autónomo, medidas liberalizadoras consolidadas con la cuarta Ley de Simplificación Administrativa, y también, frente a la asfixia fiscal del sanchismo, unas bajadas de impuestos que han supuesto un ahorro de 330 millones para los ciudadanos de la Región en 2025.

Que nuestra Región siga liderando el crecimiento y la creación de empleo es especialmente meritorio cuando seguimos sufriendo el continuo maltrato de un Gobierno, el de Sánchez, absolutamente sectario; sobre todo en materias como financiación, agua o infraestructuras. Un castigo que se ha acentuado con el nombramiento como delegado de Sánchez de Francisco Lucas, que, tras votar contra el Trasvase en el Congreso de los Diputados, permitió el entierro de la regeneración de la bahía de Portmán. Por mucho que asegurara al tomar posesión de su cargo que en primer lugar defendería los intereses de la Región, con él la política de sumisión, seguidismo y aplauso al sanchismo se ha multiplicado por cien.

Precisamente a pesar de la infrafinanciación, López Miras blinda y refuerza nuestro Estado del Bienestar invirtiendo 8 de cada 10 euros en Educación, Sanidad y políticas sociales, con medidas como la gratuidad de 3.000 plazas de 0 a 3 años, o el reciente anuncio de un nuevo hospital oncológico en La Arrixaca. Asimismo, el PP ha planteado soluciones a las principales preocupaciones de los ciudadanos frente a la inacción de Sánchez, como la seguridad, con la Estrategia ‘Región de Murcia +Segura’, o la vivienda, con la ampliación del aval joven, o una Ley de Vivienda Asequible que esperemos que PSOE y Vox no vuelvan a bloquear.

En 2025 ha vuelto a quedar patente que la única garantía de estabilidad y prosperidad para la Región de Murcia se llama Partido Popular.