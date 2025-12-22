Murcia 1200 cierra con machismo

Han dejado pasar la oportunidad de que el aniversario de Murcia 1200 ponga una pica en Flandes y sea recordado por mirar al futuro y no solo al pasado. Y es que el Gobierno local ha rechazado la propuesta del grupo socialista de que el puesto vacante que dejó Pedro Soler como cronista de la ciudad de Murcia sea ocupado por una mujer.

Es increíble que la capital de la Región en sus 1.200 años de historia no haya tenido una fémina como testigo de los tiempos y como notaria de cuantos acontecimientos han hecho de Murcia la ciudad que es. Más increíble fue en su día que el entonces alcalde, Miguel Ángel Cámara, nombrara tres personas para la función de cronistas y se olvidara de que las mujeres de este municipio representamos más de 50% del censo de población. Siguiendo los cánones alejados de la igualdad y sumándose al machismo que la sociedad no ha superado nombró tres varones para representar la figura del cronista. Nada que objetar al currículum de los elegidos, pero ahora que quedaba un hueco tras el fallecimiento de Soler, en 2018, era la hora de dar un nuevo paso para que una mujer se hiciera cargo de esa vacante.

Una moción muy cuidada

La concejala del grupo socialista Ainhoa Sánchez propuso que así fuera dentro de su moción que pedía al Gobierno local, entre otras cosas, un nuevo reglamento de cronistas oficiales del Ayuntamiento de Murcia. Una moción muy currada con especialistas y personas que conocen muy bien la labor de estas figuras que son notarias de la realidad de los pueblos. Además, candidatas no faltan para ocupar ese puesto. Solo hay que mirar a féminas que colaboran con la Administración local en distintos escenarios para hacer una relación de nombres con entidad y solera.

Sin embargo, la solicitud socialista fue enmendada por los populares, en boca de la concejala del PP, Mercedes Bernabé, que sí aprobó los nuevos reglamentos propuestos, pero que rechazó sustituir el puesto de Soler por una mujer, dejando la incorporación femenina a ese tipo de cargo al devenir del tiempo, una apuesta muy arriesgada teniendo en cuenta que la bancada de Vox rechazó de plano esa idea aludiendo, como siempre, a la política de género.

Las instituciones deberían tener en cuenta que incorporar a las mujeres a cargos de visibilidad pública ayuda a la sociedad a avanzar en la igualdad y a normalizar la presencia de mujeres en puestos que representan al conjunto de la población sin necesidad de hacer debates innecesarios y dejar que otras fuerzas políticas que no creen en la igualdad coloquen sus discursos tan dañinos, sobre todo entre la población joven.

Solo hay que darse una vuelta por las redes sociales que consumen y utilizan los jóvenes para darse cuenta de que en ese universo paralelo se ha instalado la idea de que el pasado fue mejor que el presente, añorando las conductas de los años cincuenta del siglo pasado, donde la mujer ocupaba roles tradicionales que se han ido modificando gracias al empuje de las féminas y el feminismo.

Derribar los muros que ha construido el machismo debe ser un deber de las administraciones públicas para mejorar la salud social de la población, que tiene en estos momentos un claro enemigo de ciertos partidos y agitadores públicos que incluso llegan a negar la violencia machista. Una lacra que ya ha supuesto a lo largo de los años el asesinato de casi mil mujeres, lo que es de una gravedad extrema.

Voluntad política

Incorporar a mujeres como cronistas de la ciudad no debería ser difícil para el Ayuntamiento, ya que hay entre sus filas y en ciertos organismo que colaboran con la Administración local perfiles de mujeres muy aptos para desarrollar esta labor. Por tanto, la elección de ellas es una cuestión de voluntad política y de querer ejemplificar la igualdad que debe primar en estos asuntos públicos.

La idea de haber rematado el Murcia 1200 con el nombramiento de una cronista de la ciudad era muy atractiva y más teniendo en cuenta que en pedanías ya hay mujeres que ocupan estos cargos de representación sin ningún tipo de debate. Por lo que se ve, en la ciudad somos más retrasados. Por nadie pase.