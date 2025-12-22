No es gripe: son recortes y privatización

Cada invierno ocurre lo mismo en la Región de Murcia y cada invierno el Gobierno regional vuelve a mirar hacia otro lado. Como hace el resto del año. La actual saturación de los hospitales públicos de la Región no es una sorpresa ni una fatalidad inevitable: es la consecuencia directa de años de recortes, mala planificación y una estrategia política deliberada del Partido Popular para debilitar la sanidad pública y favorecer a la privada.

En plena ola de contagios por gripe A y otros virus respiratorios, hospitales como el Morales Meseguer, la Arrixaca, Rafael Méndez o Santa Lucía están viviendo una situación límite. Urgencias colapsadas, un gravísimo déficit de camas, pacientes esperando ser ingresados durante días en pasillos, y profesionales sanitarios exhaustos son ya la imagen cotidiana de nuestro sistema sanitario. En los centros de salud la demora es de dos semanas, incluso hay consultas sin citas disponibles. Una situación que no es puntual y obedece a una estrategia planificada por el PP.

Resulta incomprensible e irresponsable que, precisamente en los meses de mayor presión asistencial, el Ejecutivo regional no esté reforzando el sistema público sanitario. Al contrario, mantiene una política que condena a pacientes y profesionales a escenas habituales: camas en los pasillos, urgencias saturadas, listas de espera en aumento y plantillas al límite. Problemas que se repiten cada año porque no hay voluntad política de cambiarlo.

Desde el PSOE de la Región de Murcia exigimos al Gobierno Regional que contrate al personal necesario para afrontar el pico de gripe y de infecciones respiratorias. Va tarde, un año más, porque no ha querido prever una situación absolutamente previsible. La gripe no es una sorpresa, ocurre todos los inviernos. Lo que sí es una decisión política es no contratar refuerzos, no sustituir al personal de baja o de vacaciones y no renovar contratos temporales, reduciendo intencionadamente las plantillas del Servicio Murciano de Salud.

Con esta falta de gestión, sumada a la estrategia del PP de privatizar la sanidad, López Miras está vendiendo la salud de las personas. Las consecuencias las sufrimos a diario con el problema crónico de las interminables listas de espera, retrasos en operaciones, sin que se hagan pruebas diagnósticas a tiempo, sin camas en los hospitales o cuando un diagnóstico o tratamiento se demora durante meses.

Este abandono de la sanidad pública contrasta, de forma escandalosa, con el aumento del gasto en conciertos sanitarios. Según datos del Portal de Transparencia, el SMS gastó en 2024 182,6 millones de euros en sanidad privada, casi 90 millones más de lo presupuestado, lo que supone una desviación del 96%. La Región de Murcia se sitúa entre las comunidades con mayor gasto sanitario concertado, derivando cada vez más dinero público a la privada mientras deja sin recursos suficientes a sus hospitales públicos.

Este modelo, sostenido durante décadas por el PP, ha generado un déficit estructural en la sanidad pública murciana y ha beneficiado a grandes grupos privados como Grupo Ribera Salud, pese al escándalo del Hospital de Torrejón. No es una denuncia partidista, el Tribunal de Cuentas ha advertido, reiteradamente, de deficiencias graves en la planificación, el control y la justificación del gasto en conciertos sanitarios en la Región de Murcia.

A todo ello se suma un dato especialmente revelador: el Gobierno regional no ha convocado durante años las plazas públicas necesarias. La reciente convocatoria de 560 plazas de médico corresponde a procesos acumulados de 2022, 2023 y 2024, lo que demuestra que el PP ha incumplido, sistemáticamente, su obligación de reforzar el empleo público sanitario, provocando el déficit de profesionales que sufren hospitales y centros de salud.

En definitiva, la saturación actual de los hospitales no es culpa de la gripe, sino de años de recortes, privatización encubierta y abandono consciente de la sanidad pública. El PP es el único responsable de una situación que pone en riesgo la atención sanitaria de la ciudadanía murciana.

Desde el PSOE de la Región de Murcia, con nuestro secretario general Francisco Lucas al frente, reclamamos más inversión en sanidad pública, más personal, más camas y menos negocio privado con la salud de la ciudadanía, que siempre debe estar por encima de cualquier interés económico o partidista.