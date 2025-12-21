¡Eureka! Encontré la ‘Kriptonita’ contra VOX.

Las encuestas no paran de insuflarles fuerzas y ánimos a Abascal, que por cierto, su presencia en Extremadura es tal, que hay extremeños y extremeñas que creen que quien se presenta a las elecciones es el propio Santiago. En la Comunidad Autónoma de Murcia y Cartagena, las alarmas han saltado en San Esteban, y la distancia entre PP y VOX se reduce a prácticamente media docena de diputados, algunos estas navidades en el partido de Antelo, tras un par de copas, ya no le llaman Vice, sino Presi, es lo que tiene el alcohol, o no.

Hasta ahora, la bandera, la carta de presentación, su músculo radica no en la inmigración, la seguridad y los gastos sociales, sino en el miedo que han inoculado a la sociedad con esos temas tan sensibles como emocionales.

La derecha tradicional, pero sobre todo la izquierda, no encuentra manera de hacerle daño a Abascal y su partido. Ni las grabaciones de financiación y/o corrupción en su organización Revuelta, ni las ‘condenas’ del Tribunal de Cuentas por sus cuentas, ni mucho menos hacerse fotos con un tipo como Trump o Milei o gritar a los cuatro vientos que lleva décadas viviendo de la política sin dar palo al agua, hacen mella en sus seguidores, al contrario, cada vez que Santi se sube a un caballo, a algunos se le pone la testosterona en el cuello, y así es difícil, por no decir imposible ni dialogar y mucho menos pensar.

Pero ¡Eureka!, he encontrado la ‘kriptonita’ que debilitaría a VOX en cuestión de meses, la fórmula que pondría a millones de personas a decirle a Santi a su paso sobre su corcel: ‘El emperador va desnudo’.

Así que si yo lo he encontrado, si un tipo como yo, ha sido capaz de encontrar el antídoto contra el tsunami VOX, seguro que los grandes partidos políticos con cientos de asesores y bufones, lo encontrarán, tan solo hace falta pensar.

Ah, se me olvidaba, esta ‘kriptonita’ no vale fuera de nuestra península ibérica, así que si alguien quiere aplicarla en EE.UU., Argentina, Chile o incluso dentro de la Unión Europea, posiblemente tendría efectos secundarios adversos.

Ya lo dice el dicho popular español, sabio donde los haya: ‘Quien quiera saber, a Salamanca a aprender’.