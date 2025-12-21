Estefanía de Andrés (@Edeand): "La ‘cheesecake’ de turrón es una de las recetas que más se prepararán estas fiestas"

¿Quién es Estefanía cuando no está derritiendo chocolate, grabando recetas o decorando dulces perfectos para cámara?

La verdad que Estefanía de redes sociales no difiere mucho de la Estefanía de detrás de la pantalla, me considero una chica sencilla, que se divierte con poco, con la mente siempre inquieta y curiosa, por lo que a veces me cuesta tanto desconectar, porque mi mente siempre está maquinando cosas, ideas, planes... Cuando desconecto no soy nadie del otro mundo, me gusta pasar tiempo con los míos, y hacer una maratón de series.

Empezaste compartiendo recetas sencillas y hoy te sigue casi medio millón de personas. ¿En qué momento sentiste que tu cocina estaba conectando de verdad con la gente?

He tenido la gran suerte que desde mis comienzos, he servido de inspiración o he conectado con la gente que me ha visto nacer, crecer y desarrollarme. Diría que desde 2012-2013, cuando la perspectiva de las redes sociales era totalmente diferente a la de ahora, la gente agradecía más que compartieras tu día a día, no había miedo de subir cosas con el miedo al que dirán, todo era más espontáneo... Podría decir que desde que empecé, he sentido ese apoyo y conexión con mi comunidad, de hecho, una gran parte de mi comunidad sigue apoyándome desde mis inicios.

Tu contenido tiene un sello muy reconocible: limpio, visual y casi terapéutico, me atrevería a decir que es uno de los feed más cuidados. ¿Cuánto hay de planificación y cuánto de improvisación en tu contenido?

Me considero bastante creativa, desde que tengo uso de memoria, siempre cuidaba mucho el diseño de mis libretas del colegio, trabajos de plástica, tecnología , los detalles en mis agendas... siempre me ha gustado que todo tuviera un aspecto limpio y cuidado. Y era conocida por mis amistades por esa cualidad. Por lo que, a la hora de plasmarlo en una publicación en redes, me sale de forma más natural al haberlo tenido ‘innato’ desde pequeña. Obviamente, cuando hablamos de un contenido de marca, todo tiene que estar mucho más cuidado, adaptándome a la imagen de la marca en cuanto a su estilo y colores. Pero como es algo que me transmite mucha paz cuando lo veo finalizado, ese proceso para mi resulta muy fluido y nada forzado.

¿Qué receta te ha sorprendido más por la reacción del público, esa que jamás imaginaste que se haría tan viral?

La receta de las láminas de fruta de 1 ingrediente, nunca imaginé que se haría tan viral, porque realmente no tiene nada y es superfácil de hacer, pero como por desgracia pasa hoy en día, solo bastan un par de comentarios con controversia para que todo empiece a crecer como la espuma. Pese a ello, es más el apoyo que recibió y los comentarios de madres recreándola para sus hijos, para una fiesta de cumpleaños o una tarde lluviosa... y al final es con lo que me quedo y lo que me llena y me anima a seguir.

Muchas personas sienten que ‘no saben cocinar’. ¿Cuál es tu receta comodín para alguien que quiere empezar y necesita un éxito asegurado?

Me acuerdo que cuando decidí empezar a seguir unos hábitos alimentarios más saludables, empecé cambiando mi desayuno por tortitas de avena, claras de huevo, canela y frambuesas ... Por mucho que sientas que no sabes cocinar, estoy segura que a nadie le falla esta elaboración o cualquiera de mis recetas de bizcochos al microondas en 5 minutos... y ya luego sigues avanzando. Mi libro está lleno de recetas de fácil elaboración y que motivan a empezar un cambio en tus hábitos alimenticios.

¿Qué tres platos de la gastronomía murciana no pueden faltar en tu mesa?

Difícil elegir, pero diría la ensalada murciana, la empanada murciana y el caldero del Mar Menor.

Recomiéndanos tres restaurantes de la Región de Murcia que merezca la pena probar.

El Patio II por su carne (Los Alcázares), MardeSal por su cocina meditarrénea (Puerto de San Pedro) y El Rubio 360° por sus arroces y pescados frescos (Lo Pagán).

Tu libro Cocina bonito, cocina sano está ayudando a mucha gente a perderle el miedo a la cocina. ¿Qué fue lo más desafiante de escribirlo?

Lo más desafiante de escribirlo fue mi mente y yo misma, quería un libro que tuviera 2.500 paginás y que cupiera en menos de 300... quería incluir todo con lo que he crecido, todo lo que me ha aportado, todo con lo que he podido ayudar alguna vez a alguien a través de la pantalla o en persona. Para mí lo más difícil fue el proceso de selección y la simplificación de la redacción de la receta, ya que yo soy muy de tips, de sustitutivos y demás, de dar alternativas.... Y sobre todo la elección de imágenes, elegir la imagen capaz de transmitir todo lo que yo quería que iba más allá de cada receta. Todo eso junto a un manojo de nervios constante, indecisión, mi propia autoexigencia, estrés... Fue un proceso muy intenso pero muy reconfortante una vez quedó terminado.

Con una comunidad tan grande, ¿qué es lo que más valoras de tus seguidores? ¿Como gestionas el hate?

La cercanía, el respeto, la fidelidad después de todos estos años, un audio por mensaje privado de un hijo de una seguidora dándome las gracias por el postre tan rico que había hecho su madre, que elijan una de mis recetas para un momento especial, ese mensaje agradeciéndome el compartir una receta dulce y sin azúcar añadido porque con ella ha podido hacer una tarta de cumpleaños para su padre diabético.... Todos esos mensajes tan llenos de sinceridad, humanidad... Sentir que ayudo a alguien a que su vida o la de los suyos sea un poquito mejor o arrancarle una sonrisa, es suficiente. Todo lo demás que llega es consecuencia de ello.

Sobre el hate, puedo decir que soy bastante afortunada de no tener ese hate tan grande que a veces veo que denuncian compañeras o compañeros del gremio en sus perfiles. Siempre he sido fiel a mi misma, siempre he creído en compartir lo que a mi me gusta, por y para mi, sin caer en la controversia fácil, aunque eso signifique crecer más lento, andar menos rápido, y creo que eso me ha ayudado a no tener tanto hate. Eso, y a saber cuando exponerme y cuando no según en qué situación. Para mi, el fin no justifica los medios.

¿En redes todo parece perfecto, pero ¿ha habido alguna receta que se te haya resistido hasta la desesperación?

Aunque parezca mentira, en absolutamente TODAS mis recetas, siempre hago varias pruebas, soy muy autoexigente con el resultado, y por eso antes de publicar, siempre lo pruebo varias veces, y aunque eso me lleve más tiempo, me aseguro que lo que subo es útil, gusta y tiene cada detalle cuidado. Y también como soy muy de dar alternativas, la misma receta la hago en horno, airfryer..., o con ingredientes sustitutivos, consiguiendo así adelantarme a futuras preguntas de... ¿y esto lo puedo sustituir por esto otro? Y poder decir, sí, porque lo he probado y queda igual de bien.

Y ahora que estamos en Navidad: ¿qué receta fácil, bonita y ‘wow’ recomendarías para triunfar estas fiestas sin complicarse demasiado?

Sin duda, la cheesecake de turrón o el postre sin horno de chocolate y turrón son mis favoritas y las recetas que más prepararán durante estas fiestas de mi perfil.