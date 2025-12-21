¿Cuál es el balance del año en la Región de Murcia? | El miedo y el sorpasso

Dejando de lado que Murcia sigue figurando en los últimos escalones de todas las listas comparativas entre comunidades autónomas, probablemente, cada murciano haría un balance distinto de 2025. No puede haber tantos resultados porque, incluso lo muestran las encuestas, hay muchas coincidencias entre unas opiniones y otras de cómo fueron los doce meses a punto de acabar. Entre esas concordancias, habría que señalar una muy extendida y que, sin embargo, pocos se aventurarían a reconocer como propia: el miedo. Lejos quedan los tiempos del optimismo y la esperanza depositada en el futuro. Los tres partidos de mayor seguimiento deberían estar preocupados cara al futuro.

Los últimos sondeos de opinión muestran algunos signos de ello, pese a que, obviamente, la visión falsamente optimista predomine. Los dos partidos hasta ahora mayoritarios y, en cierto modo, sus futuros votantes respectivos, revelan cómo está el asunto, si fueran aproximadamente reales los resultados del sondeo de diciembre del Observatorio Español de Estudios Demoscópicos (OBEDE) de la UCAM. La oleada de otoño del oficialista CEMOP acaba de confirmar la tendencia.

El PP de López Miras tiene un miedo cerval a tener que seguir dependiendo de Vox para sacar adelante sus propuestas legislativas. OBEDE muestra que así tendrá que ser porque los Santiago-y-cierra-España subirían hasta 13 diputados en la Asamblea, con un crecimiento notable en votos. La caída de 21 a 19 diputados del PP con el 37,6% de apoyos en las urnas completa el mal augurio. Se puede argüir hasta la saciedad que ese estudio demoscópico “católico” tiene un sesgo bien marcado. El problema es que viene a coincidir con lo que ya trazó como tendencia la encuesta del CEMOP de verano y que queda ratificada en la de otoño: 19 escaños (PP); 12 (PSRM); 12 (Vox).

Ese panorama, intuido, hace que el PP murciano tenga tanto miedo cerval a convocar elecciones regionales como Pedro Sánchez lo tiene a las generales. Además, los sondeos señalan, en cuanto a las estrategias de los dos partidos regionales de la derecha, que los de Abascal aciertan con la suya y los de López Miras yerran: intentan contener el avance ultra copiándoles el radicalismo derechista, unas veces; pactando con ellos en los municipios, otras; pretendiendo mostrarse “moderados”, en fin. Esa indefinición refuerza las posturas voxistas, que siguen en sus trece: no tragan con lo que no les gusta y trazan cada vez más líneas rojas a las que los populares terminan plegándose sin obtener nada a cambio.

Guste o no, las políticas derechistas en Murcia corren paralelas a las de Valencia. Pero no a las del resto del Estado, donde el pavor levantino parece obviarse con los llamamientos a votar en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía en los próximo seis meses (aunque en todas ellas el ascenso voxista esté garantizado). Los temores de López Miras y Pérez Llorca dejan a sus organizaciones territoriales fuera de la estrategia general de Feijóo de causar cuantos más reveses electorales mejor al PSOE para que Sánchez disuelva finalmente las Cortes y convoque elecciones generales.

Pero si en el PP murciano temen a las urnas, el terror debe estar enseñoreándose del PSRM. Aunque en la calle Princesa digan no creer nada del CEMOP ni del OBEDE, ambos coinciden en un supuesto “sorpasso” voxista a los socialistas regionales, que deben estar tentándose las ropas ante la que podría caerles si hay elecciones. Porque, item más, Podemos-IU ganaría votos pero no diputados.

El que acaba es un año, por tanto, que marca tendencia. Y no solo en el PSRM. Gran incógnita es si su nuevo líder, Francisco Lucas, tendrá arrestos políticos para revertir la deriva de 2025 antes de las elecciones de mayo de 2027. Hasta entonces, otra cuestión relevante es si los populares seguirán dejando que Vox gobierne en la práctica mientras ellos mantienen la apariencia de sentarse en las poltronas. Una tercera sería si el crecimiento inusitado de los Santiago-y-cierra-España llegará a amenazar seriamente la supremacía electoral del PP y, finalmente, la coalición derechista se consumará oficialmente y sin tapujos.