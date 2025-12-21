¿Cuál es el balance del año en la Región de Murcia? | Un año tranquilo menos para el PP

El ecuador de la legislatura suele ser un periodo en el que no hay convulsiones en la vida política, porque los grandes temas están encauzados y todavía falta mucho tiempo hasta la próxima contienda electoral. Es un momento especialmente productivo para los que gestionan la administración pública, cuyas energías no se dispersan en discusiones bizantinas con la oposición sino que pueden enfocarse en resolver asuntos que afectan a los ciudadanos en su vida ordinaria. Esa debería ser la prioridad siempre, pero ya sabemos lo que ocurre cuando peligran los sillones de unos o se acerca la posibilidad de que los ocupen los otros. En esas circunstancias, lo que importa a los ciudadanos queda en un plano secundario.

Murcia no vive grandes disputas políticas porque la oposición está muy lejos de poder gobernar en las próximas décadas y, en cuanto a la gestión de los asuntos públicos, la infrafinanciación de las estructuras administrativas de la Comunidad Autónoma impide afrontar grandes iniciativas, siempre sujetas a agrios debates políticos. Aquí vivimos en un dolce far niente perpetuo, lo que no tiene que ser necesariamente malo. Dios nos libre de vivir tiempos interesantes, especialmente en la política, porque en esos casos siempre acabamos perdiendo los ciudadanos. Desde esa perspectiva, el año que está a punto de acabar no ha traído grandes novedades a la vida política murciana. Seguimos igual de arruinados y los partidos siguen peleándose en la Asamblea Regional, con la única novedad de que las mayores disputas se producen ahora entre el PP y Vox.

Los de Abascal, socios de López Miras hasta que en junio de 2024 decidieron abandonar sus cargos por orden del líder supremo, quieren marcar el paso de la política murciana y lo cierto es que lo están consiguiendo. El partido conservador tiene en su mano bloquear las iniciativas parlamentarias de los populares, cosa que ha hecho en cuestiones tan importantes (para el PP) como el famoso decreto de vivienda asequible, y ha obligado a los populares a aceptar determinadas exigencias antes de aprobar los presupuestos de 2026, algo que los nueve diputados encabezados por José Ángel Antelo han hecho rezongando y sin el menor entusiasmo.

Las encuestas electorales muestran una progresión en la intención de voto que tendría como consecuencia inevitable el alejamiento de la mayoría absoluta del PP, el sueño de Fernando López Miras. Sin caer en el triunfalismo desmedido del último sondeo “a la carta” fabricado para Vox en Murcia, lo cierto es que el partido de Abascal no deja de crecer y podría llegar a reproducir en las elecciones autonómicas lo que ya ocurrió en las generales de 2019, cuando fue la fuerza más votada en nuestra región.

Falta mucho para eso, es evidente, y es sabido que la política puede producir giros tremendos en cuestión de pocos días, pero aun así, el PP tiene motivos en Murcia para empezar a preocuparse. Sin recursos extraordinarios para acrecentar sus caladeros de votos tradicionales, como ocurre en otras autonomías mejor financiadas, el margen de maniobra para volver a la mayoría absoluta parece lleno de obstáculos.

Vox no es Ciudadanos en cuanto a musculatura electoral. Lo de Rivera fue un rompeolas de aspirantes al sillón sin un cuerpo compartido de ideas sólidas, mientras que el partido de Abascal es una roca en torno a unas pocas cuestiones que importan mucho a los ciudadanos. Salvo sorpresa mayor, parece que Vox va a estar en la política española mucho tiempo y, por tanto, el PP tendrá que acostumbrarse a convivir con el partido que le ha quitado varios millones de votos.

2025 ha sido el año de Vox en Murcia (y en otros sitios). Las perspectivas para 2027 son tan oscuras, que igual López Miras nos invita a votar antes de que apriete el calor.