Iracundos y delulus

Sábado 14

MALAS COMPAÑÍAS

Llevo dos vuelos en dos días y tormentas apocalípticas en todos mis destinos. Aun así, las turbulencias no son nada comparadas con tener que sufrir al compañero de viaje asignado por la aerolínea. En el vuelo de ida me tocó una señora guiri que no paraba de darme codazos mientras se pimplaba una botella de tinto y jugaba a los videojuegos.

Hoy veo aproximarse hacia mí a un señor grandote y con aire de pocos amigos. Rezo para que no sea mi compañero. Como es habitual, los dioses desoyen mis plegarias.

Me levanto educadamente para dejarle tomar asiento a mi lado. Ninguno de los dos intercambiamos una palabra. Su masa corporal se desparrama en el diminuto habitáculo de la compañía ‘low cost’.

Transcurren treinta minutos y noto algo extraño: ni un codazo, ni una sola invasión de mi espacio personal, nadie tosiéndome en la cara ni gritándome al oído. Miro a mi compañero de asiento y lo entiendo todo: está absorto en un libro, y no uno cualquiera: es Carrie, de Stephen King. El avión aterriza puntual y yo llego fresca y de buen humor.

Domingo 14

CONCLUSIÓN

Los humanos que leen libros de King en los aviones son el último reducto de civilización que existe. Si al autor de El resplandor no le dan el Nobel de Literatura, entonces nos merecemos la extinción.

Manjares navideños

Manjares navideño Cuando era pequeña, mi padre me llevaba al mercado de Navidad de la Fama a elegir un pavo o una pava -al parecer, su carne es más sabrosa-, que luego él mataba en casa. Sin embargo, nunca me llevó a comprar ranas, aunque para los chinos y los franceses sean una auténtica delicia. Tuvieron que transcurrir unas décadas hasta que pude experimentar la experiencia de seleccionar anfibios en el supermercado. Fue hace un par de años, en la tienda de comestibles de al lado de mi residencia en Pekín. Echo de menos el caldo con pelotas de mi padre y el delicioso arroz con pava negra que nos cocinaba el día de Navidad, pero ante la ausencia de esos majares que se fueron con él, pienso en que todavía me queda medio reino animal al que hincarle el diente. Apetito no me falta. Ya sea a base de una pata de cabrito a la murciana o de exóticas ranas asiáticas, le deseo a usted, querido lector, una feliz y gustosa Navidad.

Lunes 15

'RAGE BAIT'

La palabra del diccionario de Oxford de este 2025 es ‘rage bait’ (cebo para cabrear). Aunque no la hayamos escuchado nunca, todos sabemos lo que significa. Es la estrategia que se utiliza en redes sociales para hacer que ‘piquemos’ en un contenido concreto, mostrándonos a alguien que no soportamos o algo que nos repugna. Si «el amor mueve el mundo», como dijo Stephen King, la ira es lo que mueve el algoritmo.

Martes 16

DAR LA VUELTA AL CALCETÍN

En el ámbito político, la estrategia del ‘rage bait’ resulta la mar de interesante. Se utiliza a través de perfiles creados expresamente para provocar odio y enfado. Son, en su mayoría, cuentas de X que aparentan defender de forma fanática a un partido o líder, con argumentos tan radicales y absurdos que terminan generando rechazo en cualquier persona mínimamente crítica.

El efecto es justo el opuesto del que ‘aparentan’ perseguir: el político en cuestión acaba resultándonos aún más antipático. No hace falta ser un lince para sospechar que muchos de estos ‘perfiles talibanes’ no pertenecen a verdaderos simpatizantes, sino que han sido creados por el bando contrario como una eficaz arma de desgaste. Es sintomático de la sociedad en la que vivimos que uno acabe defendiendo lo contrario de lo que piensa para proteger sus intereses… Pura contradicción.

Miércoles 17

DE PSIQUIÁTRICO

Otra de las palabras del año es ‘delulu’, un término que ha conquistado a la generación Z y que Rosalía ha catapultado a la fama. Proviene del inglés ‘delusional’ (ilusorio). Se usa para describir a quienes viven en un mundo de fantasía, especialmente cuando se trata de expectativas románticas hacia una celebridad o ídolo, creyendo que existe un vínculo secreto o amor correspondido.

Personalmente, me seduce más el término español ‘erotomanía’: el trastorno psicológico en el que alguien cree, de manera obsesiva y sin base real, que otra persona está enamorada de ella.

Jueves 18

AUTORA DOMÉSTICA

Me levanto con la determinación de sentarme a escribir. Se acabó el procrastinar. Pero, para sorpresa de nadie, me pongo a limpiar la casa y hasta hago inventario de las pelusas del altillo del armario. Cuando tengo que estudiar, me salen unas lentejas riquísimas.

Viernes 19

IMPERDONABLE

«Uno comienza por permitirse matar a alguien y acaba por perder la educación y dejar las cosas para el día siguiente», Thomas de Quincey.