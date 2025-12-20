Participantes en el libro y la exposición de ‘Emociones a la vista y al tacto’ junto a las autoridades y los artistas que participaron en la presentación en Cartagena.

«Para muchos de nosotros, perder la visión ha sido como entrar en una cueva profunda: un lugar de oscuridad, miedo y suelo irregular. Lo más duro de esa cueva no es no ver; es el miedo a ser una carga para quien nos lleva de la mano. Y ahí es donde entran ustedes. Teniendo la posibilidad de correr hacia la luz y avanzar sin obstáculos, ustedes deciden quedarse. Deciden frenar su paso, curar nuestras heridas y prestarnos sus ojos. Por eso, necesitan saber qué son realmente para nosotros. Son nuestras estrellas de día. Las estrellas siempre están en el cielo, pero la luz del sol las hace invisibles para la mayoría. Solo en la oscuridad profunda es posible ver su verdadero brillo. Nuestra oscuridad nos ha regalado el privilegio de ver la inmensa luz que ustedes desprenden. Gracias por ser la guía que brilla cuando todo lo demás se apaga».

A Juan Laureano no le gusta mucho hablar y menos en público; prefiere escuchar. Por eso, las palabras que encabezan este artículo, que salen de su puño y letra, y sirvieron para dar la bienvenida a la presentación del libro y la exposición ‘Emociones a la vista y al tacto’ el pasado martes en Cartagena, las leyó el presentador del evento, el magnífico Alberto Soler.

Hoy, con el permiso de este diario, le cedo a él este rincón y también a las más de cien personas que se han implicado en esta emocionante y solidaria aventura para luchar contra la ceguera a través de Fundaluce. Leyendo sus nombres y las palabras de Juan Laureano se harán una idea de qué es ‘Emociones a la vista y al tacto’. Los más despistados, pueden leer la noticia sobre este asunto publicada el pasado domingo en este diario por J. M. Lax, titulada: «El arte que enseña a ver sin necesidad de la vista», brillante. O también pueden entrar en la web retinafarpe.org e investigar.

Solo me queda dar las gracias a todos los que han participado, colaborado, apoyado o disfrutado de este trayecto. A los que aún no, ¿a qué esperáis? Y sería injusto olvidar a los que lo han hecho posible: Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Fundación Once Baja Visión, Farmacéutica Pfizer, Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, Ayuntamiento de Cartagena, Cartagena Ciudad Creativa, ElPozo Alimentación y Bodegas Juan Gil. También a Ana y Juani de Haro, dos estrellas de día con las que cuenta la Asociación de Vecinos del Ensanche-Almarjal. Y a todo el personal del centro cultural Ramón Alonso Luzzy, con Eugenio y Miguel, que lo ponen todo tan fácil con el apoyo de Javi, JuanPe y Fran. Por último, a Ana, Sara y Elena, por su implicación. Y a mis hermanos, unos auténticos cracks. Y, por supuesto, a Carmen, Laura y Sara, por ser «mis guías que brillan».

