Opinión | DOS VECES BREVE
PEDRO DE SILVA
El caso Talgo, que hoy parece tan raro
La expresión ‘política industrial’, hoy de moda en la UE, fue quedando arrumbada desde que a principios de los 80 del siglo XX la premier británica Margaret Thatcher acometió su política económica liberal, antisindical y privatizadora. Una versión socialmente atenuada y más compensada fue puesta en práctica en España en ese tiempo por el equipo económico de Gobiernos de Felipe González («la mejor política industrial es la que no existe»). El desmontaje del sector público empresarial afectó a compañías que pedían ajustes (o incluso desguaces), pero se privatizaron también empresas estratégicas punteras. Como es natural, Aznar pisó el acelerador en esa vía entre la mitad de los 90 y la primera década del siglo XXI. La pérdida de esa palanca coadyuvó a la muerte y sepultura de la política industrial en España. De hecho, se enterró incluso la idea, que a muchos ahora les parece tan extraña.
- El Jardín de los Sabores abre este jueves en Murcia para animar el tardeo con 'foodtrucks', conciertos y sesiones Dj
- Tres nuevas denuncias contra el cirujano detenido por violar a una paciente sedada en Murcia
- Detenido un psicólogo de Murcia por agredir sexualmente a una paciente
- Un conductor drogado atropella y manda a la UCI a un hombre que iba en patinete por la Ronda Sur de Murcia
- Dimite un vocal del PSOE de un pueblo de Murcia tras compartir un vídeo machista: 'Qué bárbaro, qué rico
- En directo: Real Murcia-Real Betis
- El Betis despierta del sueño copero al Real Murcia
- Apalean salvajemente a un vecino para robarle en su casa de San Pedro del Pinatar