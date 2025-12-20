Opinión | Nos queda la palabra
Nada de callar
Ya sé que está la cosa difícil, que están empeñados en rompernos la convivencia cuando no las piernas y el cuerpo europeo. Ríete de la gripe frente al apocalipsis de odio que despliega el americano, que no es Maduro sino el enemigo que compartimos.
Ya me veo en la mesa navideña defender, como si no hubiera un mañana, la letra de tipo calibrí frente a la times, que dictatoríalmente ha impuesto la administración americana en todas sus comunicaciones porque considera woke a la primera.
Cada vez más empoderado, el cuñado está cerca de convertir la noche buena en la más oscura. Ya no solamente echaremos de menos a los que faltan sino que estas fechas se convertirán en una referencia de los que nos sobran, aquellos trumpianos que convierten la paz en guerra.
Ninguna familia está inmune. Estamos aún conmocionados por la voladura de la que habían formado Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero. Los aires patrióticos que recorren esta era han provocado que ambos primen el terruño. Nuestro paisano no quería dejar Murcia y a nuestro vecino, asombrense, no le gusta viajar. No me digan que no da para liarse a raquetazos cuestionar el dogma de viajar.
No hay casa que se precie donde la foto de viajes no haya sustituido a la de la familia. Ampliando el marco, no eres nadie si tu móvil o redes no reflejan el cartel de las salidas de los aeropuertos de todo el mundo. Pues viene nuestra pareja, números 1 en individual también, y rompen la baraja porque el más joven no quiere desprenderse de sus amigos del Palmar y el más viejo, aunque no está para palmarla, prefiere el sofá de su casa.
En fin, disfruten del calor del hogar, aunque imagino que los prehistóricos, que van siempre con la porra levantada y dispuesta, prefieren el frío del racismo, el machismo o el negacionismo. Frente a ellos, nada de silencio o de callar, como pregona una empresa charcutera. Felices fiestas porque de todos depende cambiar al Grinch.
