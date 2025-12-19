Razones para una huelga

Un traumatólogo comenzó su jornada a las 8h. A partir de las 15h, hasta las 8h del día siguiente era su guardia. Son obligatorias, y hay que hacer varias a la semana. Aquel día fue tranquilo, y a la 1h se fue a dormir.

Sin embargo, a las 3 de la mañana entró una familia por urgencias: Padre muy grave e hija con las piernas destrozadas. La madre y el otro hijo no volverían a su casa.

Se formó para eso, y de un salto empezó a valorar y a decidir. A la niña hubo que amputarle las dos piernas, no había salvación. Y, además, había perdido a su madre y a su hermano.

Hace años de aquello, y aún le martillea el esfuerzo físico, técnico y emocional de aquella noche. Afrontar algo tan gordo, con apenas dos horas de sueño, es una locura. Tu capacidad de respuesta no es la misma, aunque seas médico.

Hay quien dice que los médicos son unos privilegiados, que solo quieren cobrar más (aún). Puede ser. Seguro que hay médicos convencidos de que Dios les hizo primero a ellos, como en todas las profesiones. Pero también pienso que todo el que trabaja lo hace para ganar dinero. Para que el niño hable inglés, o para ver el mar en verano.

Volviendo al ejemplo del traumatólogo, de haber sido la urgencia de esa pobre familia en un hospital privado, su trabajo habría sido el mismo y el horror de aquella familia, también. Pero él se habría ido a su casa, aunque deshecho y triste, con el bolsillo caliente. Después de seis años de carrera, otro de MIR y otros tantos de residente, querer cobrar un trabajo de semejante envergadura, no es pedir tanto. Pero no es sólo el dinero. Poder atender como se merece, sin ir más lejos, a la niña del accidente, no tiene precio. Ellos lo saben mejor que nadie.

Si quieres, lo hacemos a la inversa: en vez de pensar cuánto hay que pagar a los médicos por hacer las guardias, pensemos ¿cuánto cuesta que el médico no esté? Mejor no hagas la cuenta hasta que no se te pase el susto.

Lo cierto es que la esclavitud se abolió hace años, y todos los gremios negocian sus condiciones laborales. Querer obligar a nadie a trabajar, no ya en condiciones extenuantes, sino simplemente en condiciones poco atractivas para la formación, el esfuerzo y dedicación que se requiere, es de ser miopes. Al final terminará por imponerse la ley de la oferta y la demanda, porque en países de nuestro entorno las condiciones son otras, y el amor a la patria no da para tanto.

Durante décadas se ha ido enconando una situación que ya no tiene marcha atrás. Mientras otras profesiones sanitarias han mejorado, los médicos siguen anclados en un marco laboral anacrónico. Y ha estallado la revolución. El agravio es insostenible. Han comprendido que mirar atrás los petrificará como estatuas de sal. Y no están dispuestos.

Queremos sostener el Estado del bienestar. Pero la sanidad se ha convertido en una guerra y, como decía Napoleón, para ganar la guerra hacen falta tres cosas: dinero, dinero y dinero. Ese es el problema.

¿Volverán a sus trabajos si no consiguen lo que piden? No lo sé, porque son duros, inteligentes y tenaces. Saben que no les faltará trabajo si se van a otro país. Y tienen narices a resistir. Sólo sé que, si vuelven a sus puestos con las manos vacías, será para seguir su vocación: curar a los demás...aunque ellos estén sin dormir, y sigan sin cobrar.