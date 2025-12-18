Opinión | La Feliz Gobernación
El repente de Yolanda
Para Yolanda Díaz, en un pronto que ha tenido esta semana, los escándalos que afectan al Gobierno se disiparían si Pedro Sánchez cambiara a los titulares de algunas carteras. Uno de los socios de Sumar, Compromís, las especifica: Vivienda, Hacienda y Transportes.
El envite ha durado lo que duran dos peces de hielo en un 'whiski on the rock'. Pero ha dado lugar a que Óscar Puente vocalice públicamente lo que piensan del suceso en Moncloa.
Ha dicho que en cuanto a los asuntos de acoso sexual, Yolanda tiene sobre qué callar, y ha citado lo de Errejón, caso sobre el que en Sumar no se tomaron mucha prisa, y un par de supuestos encubrimientos a presuntos pederastas en su etapa de dirigente gallega.
Hasta ahora, estas perlas solo las sacaba a colación la derecha, pero ha bastado que Yolanda se ponga farruca para que el ministro que suele difundir las miserias ajenas gire el foco hacia sus socios de la Mesa de Gobierno. El ‘y tú más’ no va dirigido ahora a la oposición sino a una parte del propio equipo gubernamental.
Sin embargo, este tipo de insinuaciones dicen mucho también de quienes las emiten, porque cabría preguntarse: ¿qué hace Puente compartiendo Mesa con una encubridora, tal como sugiere que sería la líder de Sumar? Reacciones de este jaez recuerdan aquella declaración de Pujol cuando se vio acorralado: «Si se siega una rama del árbol caerán las demás». O sea, mejor nos llevamos bien.
El dilema ya está expreso: si el PSOE ha apartado a Francisco Salazar por sus actitudes poco decorosas hacia las mujeres o antes a Ábalos por su ‘mala vida’ no debería considerarse una excepción a Yolanda Díaz, quien según Puente es responsable política de encubrimientos y dilaciones en casos todavía más oscuros.
No estoy exponiendo una opinión personal, sino siguiendo la lógica de Puente. Un ministro que mientras Yolanda se muestra dócil para la estabilidad del Gobierno, calla esos reproches, y valida acusaciones solo esgrimidas por la derecha cuando la líder de Sumar se pone flamenca y saca la mano fuera del tiesto.
Convendremos en que dentro del Gobierno se exhibe una ética de quita y pon según a qué altura se sitúe el listón de las exigencias. Y en el que se tiene preparada cicuta para los respondones.
