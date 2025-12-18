Mujeres que hicieron ciudad

Las leyendas transmiten conocimientos culturales y valores universales entre generaciones, conectándonos con nuestras raíces, con nuestra historia e incluso cuando mezclan realidad y fantasía, nos invitan a reflexionar sobre los eventos y sus implicaciones. Las mujeres de las siguientes leyendas fundacionales son un ejemplo de mujeres líderes y fuertes, que simbolizan la lucha por un ideal colectivo; aunque muy diferente.

En el relato mítico, y en gran parte de la historia de Roma, las mujeres, si aparecen, lo hacen como esposas, hijas o amantes; siempre como sujetos pasivos. Es el caso del relato de la fundación de Roma, que empieza con el asesinato de Rómulo, quien se erige como primer rey y fundador de la ciudad. Sin embargo, detrás del discurso tradicional, está el episodio del rapto de las sabinas, que aparece en los relatos como escena de fondo, como grupo, sin voz.

Entre las mujeres sabinas raptadas estaba Hersilia, futura esposa de Rómulo. Sin ella no habría existido ni Roma ni Imperio Romano, pues fue quien se puso entre sabinos y romanos para evitar la matanza; paró la guerra y se selló la paz. Su figura es clave en el relato de los orígenes de Roma, aunque Rómulo y la loba sigan siendo los protagonistas de la leyenda. Los autores clásicos, se valieron de Hersilia para difundir el modelo ideal de matrona romana por su defensa del matrimonio y de los valores familiares.

La leyenda de la fundación de Praga por la princesa Libuše es una de las leyendas más conocidas por los checos y las checas. La princesa visionó una hermosa ciudad que se extendía a lo largo del río Moldava. Durante su mandato, fue muy admirada por las mujeres, y no tanto por los hombres de su tribu, pero tras su muerte, la vida de estas cambió al perder el respeto de estos, y decidieron luchar. Vlasta, capitana de las Doncellas, hizo un llamamiento dirigido a todas las mujeres de Bohemia para que se unieran y construyeran una fortaleza, un lugar propio donde se ejercitaran en el manejo de las armas. Vlasta, y Šárka lideraron una revuelta contra los hombres, dando comienzo a una historia de esperanza y de sacrificio, de lucha por la igualdad.

Pensando que sería una empresa fácil, los hombres intentaron tomar el castillo de las mujeres, pero estas prefirieron luchar a entregarse y terminar siendo esclavas de los hombres. Los enfrentamientos se prolongaron durante muchos años hasta que, como ocurriera con las aguerridas Amazonas, las mujeres fueron derrotadas y el poder de los hombres volvió a ser restaurado.

Libuše, Vlasta y Šárka son tres nombres muy comunes hoy en día, y su historia y la de la guerra de las mujeres ha sido inmortalizada en obras literarias y musicales, como las del compositor checo Smetana.

Ya en el terreno de la historia, los cronistas de la época del descubrimiento del Nuevo Mundo no tuvieron en cuenta a las mujeres; las ningunearon, de ahí que, durante muchísimos años, se pensara que estas no habían participado ni en la conquista ni en la colonización. Además, de las escasas referencias que tenemos de mujeres aristócratas e ilustres, habría que añadir a otras muchas mujeres humildes. Todas ellas ayudaron a levantar ciudades, a cultivar la tierra, a construir hospitales y escuelas; todas ellas participaron de forma activa en los asentamientos. Quizá la más conocida fue Inés de Suárez, primera española en pisar tierras chilenas y una de las fundadoras de la actual ciudad de Santiago. Pero el papel de las mujeres en la conquista va más allá de la figura de Inés de Suárez. La ensayista y antropóloga Eloísa Gómez- Lucena ha biografiado a 38 mujeres en su libro Españolas del Nuevo Mundo. Estas mujeres representan a las miles que, durante los dos primeros siglos de la colonización, partieron desde la Península. Anteriormente, había publicado otro libro sobre las peripecias de un grupo de 80 mujeres comandado por Doña Mencía Calderón de Sanabria.

En la actualidad, la colonia Anáhuac, como se la llama oficialmente, es una de las pocas zonas de la Ciudad de México que lleva el nombre de una mujer de carne y hueso: Julia Gómez de Escalante.

Según la tradición oral, Hernán Cortés se adjudicó esas tierras, donde más tarde se construyó una hacienda que pasó por numerosos propietarios. Fue Julia Gómez de Escalante, la última propietaria, y fue ella quien decidió fraccionarla y convertirla en un espacio habitacional. Así nació la colonia Santa Julia, ya en el siglo XX.

Hace casi 10 años, un grupo de mujeres colombianas, víctimas de violaciones, levantaron con sus propias manos un poblado que ellas llaman la ‘Ciudad de las Mujeres’. Pertenecen a la Liga de Mujeres Desplazadas (LMD), una organización de víctimas de la violencia que lucha por sus derechos y por la paz. La ciudad, en el municipio de Turbaco, es el orgullo de sus habitantes, de sus dueñas y constructoras. A pesar de las amenazas y los boicots sufridos contra su proyecto, han creado un espacio de paz donde se valora a las mujeres y se promueven sus derechos.

No es la única ciudad de las mujeres. En Kenia, en 1990, Rebecca Lolosoli y 15 mujeres supervivientes de violaciones decidieron construir una aldea para mujeres víctimas de maltrato. Durante décadas, las mujeres samburu fueron violadas por miembros del ejército británico; muchas de ellas se quedaron sin hogar, repudiadas, expulsadas de la tribu. Umoja, ‘unidad’ en swajili, se convirtió en un refugio seguro para estas mujeres. Hoy es una comunidad próspera y autosuficiente, libre de violencia de género, de mutilación genital y de matrimonios forzados.