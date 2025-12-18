Influencers

Algunas personas deberían aprender a transitar por la cultura, el gozo y la bondad con la misma ligereza con la que transitan por la mediocridad superflua e inseguridad que les gusta provocar. Y no, no es demagogia esto que pienso y escribo.

Un informe de Unicef señala que 1 de cada 3 adolescentes hace un uso problemático de Internet y las redes sociales. El 32% de las chicas adolescentes manifestaron que Instagram empeoraba sus sentimientos negativos acerca de su propio cuerpo.

A medida que transcurre la historia y suponemos, la sociedad evoluciona , el modelo a seguir de los más jóvenes ha ido modificándose. Desde pioneros en según que campos, activistas y luchadores por la paz, emprendedores, líderes políticos o religiosos, hasta imitadísimos actores, actrices o cantantes. Todo bien hasta que, de un tiempo acá, ha florecido un nuevo modelo de líder de opinión y prescriptor de marcas realmente preocupante para los que tenemos hijos nacidos en la generación Z, seguro que han acertado, les hablo del ‘influencer’ .

Personas alto peligroso para la salud mental de nuestros hijos, que se han empeñado en mostrar a través de la pantalla del teléfono una vida cuasi perfecta, vestidos con el manto de la desinformación y manipulación, especialmente para los más jóvenes que aún no han desarrollado por completo la capacidad de diferenciar la vida ‘online’ de la real, creyendo que el profundo acto de aceptación de las respuestas emocionales de los otros se mide en ‘likes’. Acaban de celebrarse los Premios Ídolo, los galardonados son en su mayoría comerciales de marcas relacionadas con productos de belleza, moda, tecnología, viajes, ‘fitness’...

No se ha reconocido mínimamente a nadie cuya misión es construir un mundo mejor a través de valores, cuidado del medio ambiente o educación. ¿Y saben? cómo activista cultural, pero sobre todo como madre, me preocupa el nefasto uso que damos a las redes sociales. Una potente herramienta para motivar un desarrollo que, de no vivir en un mundo denostado que desacredita gravemente la palabra, sería una fantasía para los herederos de este sistema.

En las banales historias que comparten miles de ‘influencers’ a los que hemos endiosado, y cuya misión no es otra que monetizar bajo los ‘engagements’, a través de marketing de afiliación la venta de productos, asistencia a eventos y membresías , jamás tendría cabida una banda sonora como Everyday People - Sly & The Family Stone. Canción con un mensaje universal sobre laaceptaciónn de todas las personas, sin importar su origen o aspecto.

Ellos son más de vendernos expectativas irreales sobre la imagen corporal y el éxito, llevando a las adolescentes a conocer las hieles de la baja autoestima, ansiedad, depresión y trastornos alimenticios, al promover estilos de vida inalcanzables , son más de crear un apego tóxico, promoviendo estándares de belleza distorsionados y también son más de tributar sus ganancias en Andorra.