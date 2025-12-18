Descarbonización por otros medios

Aunque la última reunión sobre el clima COP30 celebrada en la ciudad brasileña de Belem no haya sido el fracaso rotundo que los activistas del clima denuncian, la realidad es que los vientos que provienen de los países desarrollados no son precisamente favorables a la consecución de los objeticos climáticos establecidos por consenso en el Acuerdo de París de 2015. Prácticamente se asume que el 1,5% de aumento sostenido de la temperatura global se va a superar antes de lo previsto. La buena noticia es que la cultura de descarbonización (ayudada por los progresos notables en las energías renovables) está aquí para quedarse y que la continuidad de la producción y suministro de energías fósiles no impedirá la transición energética.

Los países (sobre todo los menos desarrollados y sin acceso a fuentes propias de energía fósil) tienen un fuerte incentivo económico para el desarrollo de la energía solar y eólica, a la que se unirá sin duda la geotérmica, cada vez más desarrollada y comercialmente viable. Ello contribuirá a su desarrollo y es la energía más conveniente para su todavía amplia población rural, cuyos consumos moderados pueden ser satisfechos con una o dos placas solares por hogar. Para ese objetivo, entre otros de transición energética se ha acordado la dotación de un fondo de más de un billón de dólares. De paso se ayuda a limitar en esos países la desforestación, en cuanto la quema de madera sigue siendo su fuente principal de energía.

La cultura de la descarbonización ayudará al avance de la tecnología para disminuir la emisión de gases de efecto invernadero de procesos productivos hasta ahora altamente contaminantes. También la recuperación de la energía nuclear (el complemento perfecto de las renovables en cualquier país cuyo Gobierno no dependa para su continuidad de partidos como Sumar o Podemos) va a facilitar enormemente la disminución de emisiones de CO2 a la atmósfera.

También hay que felicitarse de que el papel de la Delegación de EEUU en el COP30 no fuera tan negativo como se temía. Una señal evidente de que nadie quiere perderse las oportunidades que se están generando con la transición verde, que son muchas y variadas.