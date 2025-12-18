Las amistades peligrosas

Quedan dos semanas para decirle adiós a 2025. Este año he acabado muy harta; la actualidad política es agotadora. Me cansé de escribir sobre ello. Nada mejora, todo empeora. Cada semana hay un nuevo tema que acapara la atención mediática, donde unos y otros se tiran los trastos a la cabeza. Donde practican el «y tú más» todo el rato, dando mucha vergüenza. Donde no existe un debate serio de las cosas que importan, uno no gobierna porque no quiere y el otro gobierna por castigo y no es capaz de hacer autocrítica y asumir que la legislatura está agotada y terminada.

Me cuesta entender que no haya sido capaz de asumir por responsabilidad política que su círculo más estrecho del partido, puesto por él, está imputado y en la cárcel por formar parte de un caso de corrupción chusquero, casposo y muy bizarro, al que le queda mucho por delante. Los casos de acoso sexual, la lentitud en la toma de decisiones al respecto, y lo único que es capaz de decirnos es que agotará la legislatura, que el partido ha tomado medidas, que está colaborando con la Justicia y que merece la pena seguir adelante. Yo no lo tengo tan claro; los datos macro, por muy buenos que sean, no se reflejan en el día a día de la gente y, mientras aguanta, lo único que hace es engordar a la bestia, la extrema derecha.

Pero tenemos más: una oposición, la del Partido Popular, sin liderazgo, con un Feijóo que cada vez que habla la caga —pésimo orador, torpe—; una presidenta de la Comunidad de Madrid a la que no se le cae la palabra ETA de la boca, mientras su novio y su jefe de gabinete dan titulares a la prensa, uno por defraudar y el otro por manipular a los medios; lo ocurrido con los cribados del cáncer de mama en Andalucía; los incidentes terribles de odio provocados por la extrema derecha y sus palmeros en Torre-Pacheco este verano; y Carlos Mazón y todo lo que representa, acudiendo al funeral de las víctimas de la dana, a las que ha maltratado y humillado durante un año de dolor insoportable para todos, sus mentiras y su actitud, todo con tal de mantener un acta de diputado que le permita un sueldo, asesor y chofer.

Todo esto y mucho más ha sido obsceno; me cabrea la falta de valores, de principios, de autocrítica. La falta de políticos preparados; los desastres ocurridos en nuestro país —los incendios, las lluvias—; y los recortes en servicios, en su mayoría por intereses partidistas y privatización, que ponen en peligro las vidas de los ciudadanos.

La política es algo muy serio, pero parece que siguen sin entenderlo. Vivimos tiempos cíclicos, donde la corrupción en unos y otros siempre está presente...

Se agarran al sillón, son capaces de hacer malabares con tal de seguir, incapaces de dimitir. No quiero despedir este 2025 sin dar la opinión que nadie me pide sobre el año político que se acaba. Si no hay contratiempos, queda un año y medio para las próximas elecciones autonómicas y municipales, toda una vida en política. En la Región de Murcia acaba de salir el último barómetro cuyos datos reafirman la subida de la extrema derecha, el laboratorio de Abascal. Vox se coloca como segunda fuerza política, siendo el partido que más crece en la mejor tierra del mundo.

El Partido Popular de Fernando López Miras tiene un problema, aunque sean incapaces de reconocerlo, ya que pierde más de 5 puntos, y el PSOE de Francisco Lucas va cuesta abajo y sin frenos. La izquierda es inexistente en esta Región; yo lo tengo asumido, perdí la esperanza, pero ellos siguen sin entender nada, solo les hablan a los suyos, y son incapaces de soltar los argumentarios, de elegir candidatos que ilusionen, con discurso propio que hable de esta Región y lo que les importa a los ciudadanos.

La fuga de votos del PP y del PSOE se está yendo a Vox y aquí nadie hace nada. Señores del Partido Popular, hagan algo, tienen poco tiempo, pero creo que aún pueden reconducir la situación y poner a su favor un panorama político que con los últimos datos no les favorece. Sean valientes, no se pongan de perfil como su líder nacional. Hay que romper con Vox y tener un discurso que consiga que la fuga de votos vuelva.

Son treinta y muchos años de Partido Popular en la Región; he dejado de soñar con una alternancia democrática sana y necesaria. He dejado de creer en una Región progresista. Me conformo con que la extrema derecha deje de crecer; es nuestra responsabilidad. Es la responsabilidad del Partido Popular, que tiene que dejar de jugar a las amistades peligrosas. Es su responsabilidad, es nuestra responsabilidad, la defensa de los ciudadanos y las políticas que no discriminen, que no rechacen al diferente, que no recorten en libertades. Son tiempos difíciles, hagámoslo posible.