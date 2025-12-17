Feminismo a la violeta

Resulta escandalosamente escandaloso que en el seno del PSOE y tan cerca de Pedro Sánchez, un partido y un líder que se proclaman ‘feministas’ con mayúsculas, se estuvieran no solo dando, sino lo que es peor tolerando las conductas ‘machistas’ des-cubiertas. Dejemos para otro momento las corrupciones, que también.

Son conductas machistas, es decir, de desprecio de la mujer. Y repugnan físicamente, al menos a mí y a muchas mujeres y a muchos hombres. Pero lo peor es que son indecentes, moralmente asquerosas porque suponen una falta de respeto, porque evidencian una concepción de las mujeres como siervas, como seres a los que uno puede digamos manosear física, visual o verbalmente si le place. Y nacen de una concepción de las relaciones entre hombres y mujeres en la que estas han de aceptar y hasta agradecer esos comportamientos que estos sujetos consideran halagadores para nosotras. Escandalizan, pues, esas conductas y la reacción -lenta, torpe, insuficiente- del PSOE, aunque es obvio que el PSOE no es el único lugar donde esto ocurre, hay que ser muy ingenuo o muy cerdo para negar que las mujeres seguimos teniendo que lidiar con estos tipos, aquí y en el mundo entero, de vez en cuando. Lo cual no quita ni medio ápice de escándalo y gravedad al asunto, porque según han declarado la secretaria de Igualdad, Pilar Bernabé, y otras destacadas dirigentes del PSOE, «no es compatible ser socialista con ser machista». Pues menos mal.

Hace falta mucho coraje para arriesgar el puesto de trabajo, el ascenso, el sobresaliente, o incluso la fama en la familia y en el barrio o en el pueblo plantándole cara y frenando en seco a uno cualquiera de estos hombres babosos, orgullosos de haber nacido con pilila porque creen gozar por ello de privilegios sobre sus colegas, compañeras, alumnas o clientas. Si el tipo es tu igual es más fácil, pero si es tu superior, entonces se necesita esa sororidad que tanto se proclama, hay que auxiliar y defender a la mujer que sufre la falta de respeto y enfrentar al baboso como sea posible. Porque, de momento, los cauces internos para denunciar, como ese feminismo proclamado, parecen ser de adorno.

Y no se trata de convertir la convivencia en un erial sin sentido del humor, sin cortesía o incluso sin seducción. Porque la mugre rancia y vomitiva que está saliendo a la luz no tiene nada, pero es que nada de sentido del humor, ni de gracia, ni de seducción. Por lo tanto, eliminarla de raíz favorecerá unas relaciones humanas amables, simpáticas o incluso de confianza cuando proceda. A nadie le amarga que alaben su peinado, por ejemplo, siempre que no lo hagan todos los santos días o siete veces al día. Es un suponer. No digamos si lo que se alaba son las tetas o el culo. Alguien ha de hacer algo.

La cuestión es cómo avanzar en la erradicación de ese tipo de mentalidad que da lugar a ese tipo de conductas repulsivas. Hay un modo bastante eficaz en entornos como los del PSOE. Consiste en decirle a tu amigo que deje de ponerle esos ojitos a su compañera o a su empleada, y en no nombrarlo para ningún cargo si ya le has visto la tendencia. Consiste en dejar de reírse con los chistes groseros, los cuente quien los cuente, igual que hacemos ya con los racistas o los homófobos. Y consiste en no callar: señoras, menos «hermana, yo sí te creo» y más «esto no lo tolero».

Así que lo que deberíamos es romper la falacia naturalista y dar pasos, y las convoco a ustedes, señoras del PSOE, para que la distancia entre lo que es y lo que debe ser se reduzca por lo menos, que vuelva a haber alguna correspondencia entre lo que se pregona y lo que se practica, que logremos que se avergüencen ellos, no nosotras, si es que hemos aprendido algo de la dignidad de Gisèle Pelicot y Nevenka Fernández.

Es la hora del puñetazo en la mesa y cantarle las 40 incluso al jefe supremo. Porque ya está bien de poner cara compungida y declarar que reconoce errores (¡ja!), y de prometer a voz en cuello el paraíso. Ya basta. No queremos el paraíso, sino solo el RESPETO de los nacidos con pilila, coño.