¿Réquiem por la Unión Europea?

Como parte de la cruzada reaccionaria encabezada por la derecha norteamericana, el recientemente publicado Documento de Estrategia deja bien claro que sus objetivos principales son un nuevo imperialismo en las Américas (según la rebautizada como doctrina Donroe) y promover la destrucción de la Unión Europea fomentando el ascenso al poder de partidos afines como UK Reform de Nigel Farage en Reino Unido, el RN de Le Pen en Francia, el AFD neonazi en Alemania o la Vox de Santiago Abascal en España. Estos se unirían a la Hungría de Viktor Orban y a la Eslovaquia del ultraderechista Fico.

Capítulo aparte merece la consideración de que la doctrina Donroe, con su reivindicación del derecho de EEUU a dominar las Américas, otorgue carta blanca a Rusia y a China para ejercer su influencia en Eurasia, lo que significa dar luz verde a la apropiación por la fuerza de Taiwan y Ucrania.

Estamos ante la corroboración de que el mundo vive un acontecimiento del tipo predicho en el libro El Cisne Negro: un personaje inesperado que provoca un giro catastrófico en el curso de la Historia. Lo vimos en el siglo pasado con el ascenso de Adolf Hitler, el paradigma de un evento de cisne negro.

La destrucción de la UE tiene pleno sentido en un mundo donde los valores no cuentan, solo los intereses. En este caso de los intereses espurios y a corto plazo de un trilero como Trump, que sabe que negociar con 27 países independientes y enfrentados sería más productivo que con un bloque cohesionado. Y no, no se trata de buscar la desregulación de Europa, sino permitir que las grandes tecnológicas campen por sus respetos sin control, como lo hacen en Estados Unidos.

Nada hay que enerve más al actual Gobierno norteamericano, cuyo poder electoral se basa en las donaciones de los tecnobrothers y la sobrerrepresentación de la América rural, que las multas que impone Bruselas a estos quasi monopolios tecnológicos. La duda es si Trump y su cohorte podrán aupar al poder a Le Pen, el AFD o Abascal, y mantener en él a Fico y Orban. Si llega ese día, serían los últimos de la UE.