IA: una administración sin funcionarios

Si tuviéramos que poner en marcha una Administración pública hoy en día, casi con toda seguridad apenas tendría empleados públicos, más aún, incluso hasta apenas se necesitaría un espacio físico donde atender al usuario y/o contribuyente.

A la vuelta de la esquina encontraremos que una mamografía la realizará un técnico, y será la IA quien la analice y le envíe un informe detallado al oncólogo, no solo del resultado, sino del tratamiento que se aconseja.

En apenas unos pocos años, usted no tendrá que conectarse ni para pedir cita previa; será la IA quien le atienda en tiempo real y quien le guie por la Administración pública, indicándole con modelos y ejemplos prácticos cómo debe realizar cualquier trámite, plazos, procedimientos, recursos, etc.

Las videoconferencias y reuniones online ya superan con diferencia a las reuniones presenciales en el año 2025, incluso ya hay trámites que usted cree que ha sido supervisado o elaborado por un empleado público, pero no es así.

Antes de lo que creen, llegarán a cualquier farmacia y no habrá trabajadores al otro lado del mostrado; una especie de cajero automático leerá su código de barras, pagará con el móvil y, a través de un expendedor, recibirá el medicamento que su médico le ha recetado.

En EE UU ya hay seguros privados que obligan a llevar un reloj que controla tus constantes vitales, y si no se pone en contacto con el centro cuando le avisa, el seguro no se hace responsable de los gastos contratados.

El profesorado tendrá que reinventarse, no bastará con luchar con tirachinas frente a la IA. Estar todos los días poniendo en cuestión si un alumno o alumna ha realizado un trabajo a través de su esfuerzo o ha sido una máquina quien lo ha editado y preparado no solo significará su fracaso como docente, sino que la frustración se apoderará de su vocación.

Si queremos seguir pensando que la IA es algo ajeno al mundo funcionarial, no solo nos estaremos equivocando, sino que terminarán siendo otros los que nos quiten los asientos y, un día, cuando menos te lo esperes, aparecerá alguien que haga tu trabajo, más rápido que tú, cobrará menos que tú y no le reclamará como tú. Ah, y trabajará 24 horas al día y 7 días a la semana.

«¿El usurario que dirá?», me preguntas.

El usuario dirá: «por fin un funcionario que no está desayunando cuando he preguntado por él».

La IA no ha venido para quedarse, ha venido para echarnos, no lo olvides.