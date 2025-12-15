Mientras López Miras trabaja por la Región, Sánchez se ahoga en la corrupción

El presidente Fernando López Miras anunciaba en la última sesión plenaria de la Asamblea Regional una nueva iniciativa para crear empleo, sobre todo juvenil, y seguir impulsando la economía de la Región: el programa ‘Ser Ingeniero’, con el que el Gobierno regional, dentro de su Plan Industrial, busca despertar vocaciones industriales y tecnológicas entre los jóvenes, así como retener el talento que demanda nuestro tejido productivo.

Se da con ello un nuevo paso en el objetivo de reforzar en la Región el peso de la industria como auténtico motor de empleo y crecimiento económico, que generará en los próximos diez años más de 60.000 oportunidades de empleo para los jóvenes.

No deja de tener mérito que, en un contexto político y social tan adverso, el Gobierno regional siga, con la que está cayendo, adoptando medidas serias, valientes y muy útiles para la economía y el empleo en nuestra tierra. Porque gobernar esta Región hoy no es nada fácil.

En primer lugar, porque aquí tenemos una oposición antinatura: la pinza PSOE-Vox, construida bajo un objetivo común, tratar de desgastar al Partido Popular, y un propósito fundamental: bloquear cualquier iniciativa que pueda beneficiar a los ciudadanos, jóvenes y familias de la Región.

En segundo lugar, porque enfrente tenemos además a un Gobierno de España abiertamente hostil hacia nuestra Región, que por desgracia actúa cada día también boicoteando la acción del Gobierno regional. Hasta el punto de que quien encabeza la oposición política es el representante de Pedro Sánchez en la Región.

Un Gobierno de Sánchez que, encima, está estallando por la explosión simultánea de toda su corrupción y sus tropelías. Estos días estamos asistiendo en vivo y en directo a la desarticulación del sanchismo ante toda España a través de todo un rosario de detenciones, registros e investigaciones por parte de la Guardia Civil. Esta semana, han pasado por los calabozos la ‘fontanera’ socialista Leire Díez, el expresidente de la SEPI y persona de la máxima confianza de María Jesús Montero, Vicente Fernández, y Antxón Alonso, socio de Cerdán y quien se ocupó de comprar los apoyos de Bildu y del PNV para la investidura de Sánchez.

Teníamos después noticias de registros y detenciones en la sede de la aerolínea de Plus Ultra, y también en Forestalia, empresa vinculada a la sociedad de la familia de Susana Sumelzo, hoy secretaria de Estado para Iberoamérica y que en su día fue un gran apoyo para Pedro Sánchez en sus primarias. A continuación, en Correos, presidido por un conocido socialista de la Región, Pedro Saura, e incluso en los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica… sin que haya que descartar más novedades después de que termine de escribir estas líneas.

Quienes aseguraban que venían a luchar contra la corrupción, en realidad irrumpieron en el poder para desvalijar España, desde el primer día y hasta el último rincón. Y resulta muy significativo que precisamente los grandes arquitectos de la llegada de Sánchez a la Moncloa, Ábalos, Cerdán y, ahora, Antxón Alonso, hayan pasado por la cárcel uno detrás de otro. Todo en Sánchez está podrido, desde Ferraz hasta la Moncloa.

Eso sí: todo esto envuelto en ese feminismo socialista tan real y sincero como el de Ábalos, Koldo, el de Lugo, el de Torremolinos, el de Izquierdo, o el del tal Salazar. Todos ellos conocidos «feministas porque son socialistas».

Este es, por tanto, el panorama actual que presenta el sanchismo: dirigentes señalados por los tribunales, un fiscal general delincuente, prostitutas, depravados, corrupción, mordidas y acoso sexual… Como dijo el presidente Feijóo: vaya postal navideña la del PSOE.

Y mientras tanto, Pedro Sánchez sigue aferrado al poder a costa de todo y de todos. Con la mitad de todo esto, en cualquier sitio, el Parlamento estaría disuelto y las elecciones convocadas.

Este es el contexto real de la España de hoy. En la que, al menos, quedan Gobiernos serios, como el del presidente López Miras, que sí trabajan en beneficio de los ciudadanos.