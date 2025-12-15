López Miras engaña a los autónomos

Con tan solo dos días de diferencia, López Miras ha anunciado en dos ocasiones el incremento de la partida presupuestaria destinada a ayudas a los autónomos que ejercen su actividad en el comercio de proximidad. De los 500.000 euros iniciales contemplados en el presupuesto aprobado en julio, pasó a 700.000 euros y, posteriormente, a 2,7 millones.

Estos cambios repentinos son señal evidente de dos cosas. La primera, la falta de rigor en la planificación presupuestaria, cuestión, por cierto, resaltada por el Tribunal de Cuentas que ha destacado en sucesivos informes el alto porcentaje de modificaciones de crédito con respecto a las partidas inicialmente aprobadas.

La segunda, el oportunismo político del Gobierno regional, que utiliza arbitrariamente el presupuesto para posicionarse en el conflicto entre los autónomos y el Gobierno central a raíz del anuncio del incremento de las cuotas de cotización social para los años 2026 y siguientes. Así, el 13 de octubre el Gobierno central anunció la subida; el día 20, López Miras anuncia el incremento de las ayudas a los autónomos del comercio de proximidad y, dos días después, vuelve a repetir el anuncio en sede parlamentaria incrementado de nuevo el presupuesto.

¿Pero qué hay detrás de esta estrategia del presidente autonómico? Esta es la pregunta clave que debemos hacernos cada vez que López Miras anuncia alguna medida. Siempre hay algo detrás.

En este caso, resulta que esta misma partida, denominada Fomento del Trabajo Autónomo, dotada en 2021 y 2022 con 50.000 y 25.000 euros respectivamente, se incrementó hasta los dos millones en 2023 para ir disminuyendo en los presupuestos siguientes: 1.750.000 euros en 2024 y 500.000 euros en 2025. Sin embargo, de ninguna de estas partidas se ha ejecutado un solo euro. Es más, ni siquiera se realizaron las convocatorias oportunas para poder optar a las ayudas.

Sí se ejecutó en 2021, en un amplio porcentaje, otra partida dotada con un fondo extraordinario de 5.089.319 euros proveniente del Gobierno central y destinada a compensar las pérdidas por la pandemia. Se concedieron ayudas por valor de 3.997.667 euros. Todas ellas están sin pagar, según datos de la Cuenta General de ese año y de la página de Transparencia de Ejecución Presupuestaria.

Por fin, en septiembre de 2025, se realizó la primera convocatoria de ayudas destinadas a los autónomos, esta vez dirigidas a los que desarrollan su labor en el comercio de proximidad, con un importe fijo de 3.000 euros por beneficiario.

Sin embargo, el alcance de esta convocatoria es muy limitado: apenas llegará a 900 comerciantes, lo que supone el 5,78% de los 15.555 locales registrados como comercios minoristas en 2025, según un informe de la Fundación BBVA y del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Estos datos evidencian el verdadero interés del Gobierno de López Miras en ayudar a los trabajadores autónomos una vez apagados los focos del anuncio y más allá de las diatribas contra el Gobierno central.

No obstante, la principal reivindicación de la mayoría de trabajadores autónomos no es otra que la equiparación en prestaciones sociales con los trabajadores asalariados; es decir, el acceso a una pensión digna, la mejora de la prestación por cese de la actividad, permisos retribuidos por nacimiento y cuidado de menores, subsidio por desempleo, derecho a jubilación parcial, entre otras. Prestaciones que, como ocurre en el caso de los trabajadores asalariados, se financian con las cotizaciones sociales.

Pero, mientras las cotizaciones sociales de los asalariados financian el 88% de sus prestaciones, las cotizaciones de los autónomos apenas cubren el 48% de su coste, como consecuencia del modelo, clasista e injusto, de cotización a la carta vigente hasta el acuerdo de 2022. Por ello es necesario aumentar las cotizaciones de los autónomos, pero, como en todo sistema fiscal, la clave reside en la progresividad y en su ajuste a los ingresos reales, lo que beneficia a la mayoría de los autónomos, especialmente a quienes menos ganan.

Esto es lo que el PP no entiende ni comparte, además de engañar a los autónomos.