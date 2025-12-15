Las infraestructuras, motor o freno para el desarrollo

Han pasado más de cinco años del acuerdo del 6 de marzo de 2020, ‘Los corredores ferroviarios’, suscrito por CROEN, UGT, CC OO, FERRMED, el Consejo Social y Económico de la Región, junto a Colegios Profesionales y los partidos PP, Vox y Ciudadanos, y que enviamos al presidente del Gobierno para su conocimiento y solución al continuado retraso en infraestructuras: ferroviarias, portuarias, viarias y aeroportuarias. Pero la Región sigue esperando y en clara desventaja frente a su entorno.

En autovías, la conclusión de la RM1, de la MU30, del arco noroeste, del arco norte, de los terceros carriles en las autovías, de dos carriles complementarios en la A-30 (Ronda Este) entre la Ronda Norte y el centro comercial Thader, y singularmente del corredor este entre Yecla, conectando Fortuna y Abanilla, un área territorial y socioeconómica olvidada y de un gran potencial, y Santomera (RM1 mar Menor), la puesta en valor de todo el territorio es una necesidad imperiosa.

Este diario publicaba el pasado día 2 que el Consejo de Ministros había acordado la realización del Arco Norte, una excelente noticia, y lo es, en parte, porque este tramo desemboca en la A-30 y los problemas de tráfico, por tanto, en el nudo de Espinardo continuarán, reafirmando la urgencia del segundo tramo y completarlo.

El estudio realizado por la AIReF, sobre las inversiones en Infraestructuras del Transporte por el Estado en el periodo 1985-2018 en las comunidades autónomas, confirma el abandono de la Región al recibir una inversión de 179,17 euros por habitante, el 35,57% inferior a la media nacional de 291,67 euros/habitante.

El 29 de noviembre este diario La Opinión, con el título Infraestructuras, publicaba un artículo de Jaime Ferrán que recogía la respuesta al senador Francisco Bernabé, que el AVE llegará a Cartagena en 2030, y la pregunta que nos hacemos: ¿irá con una sola vía en el túnel de la sierra de Altahona como pretende ADIF o con dos vías, que es como debe de realizarse en todo su recorrido y dejar el actual corredor para las mercancías?

El ministro ha anticipado que el Corredor Mediterráneo llegará a Almería en 2030, pero es un hecho constatado que el corredor ferroviario del mediterráneo para mercancías sigue parado en Monforte. El estudio para su continuidad se publicaba en el BOE 269, 8 noviembre 2011. La pregunta es: ¿pretenden el Ministerio y ADIF que las mercancías vayan por el corredor del AVE y pasen por la estación soterrada del Carmen?

Es necesario, como recoge el acuerdo del 6 de marzo de 2020, que la continuidad del corredor ferroviario del mediterráneo para las mercancías en paralelo a la A-7, a la altura de Santomera, se bifurque hacia Cartagena en paralelo a la RM1, conectando en el Reguerón con la línea actual, que debe quedar para las mercancias, y continuar en paralelo al Arco Norte, conectando con el corredor con Albacete, y hacia Lorca en paralelo al AVE hasta los corredores mixtos hacia Almería y Granada (PITVI 2012-2024 anexos I y II), para que en ningún caso las mercancías pasen por la estación soterrada del Carmen.

El articulo también recoge «que el Gobierno no recula en su decisión de no invertir en el aeropuerto de Corvera, al no formar parte de la red de aeropuertos de interés general de AENA». Hay que recordar que este aeropuerto que debió de construirse por AENA nunca lo hizo y que fue la iniciativa privada quien lo realizó y finalmente lo asumió la Región. Ahora AENA ha de asumirlo, si es preciso por un euro, pero que lo incluya en su red de aeropuertos de interés general de AENA para no seguir perjudicando aún más a la Región.

En 2008 la Autoridad Portuaria, constatando que el puerto en la ciudad no respondía a las demandas en el transporte de contenedores, encargó un estudio que ratificó la importancia geoestratégica de Cartagena y la oportunidad de la realización del nuevo puerto de El Gorguel. Esta necesidad también es recogida por el Ministerio e incluida en la red básica y terminales prioritarias, pero han pasado casi dos décadas y la Región sigue esperando su declaración de Interés nacional y su envío a Bruselas.

El movimiento de contenedores en los puertos españoles en 2024 ha estado liderado por Valencia con 5,5 millones de TEUs, Algeciras, 4,7, Barcelona, 3,9, y a gran diferencia, Cádiz con 221 mil TEUs, Málaga, 216 mil, Alicante, 180 mil TEUs, mientras que el puerto de Cartagena solo ha movido 53.275 TEUs. El puerto de El Gorguel cuenta con estratégica situación y un gran calado que permite el atraque de los megabuques, y suma con Valencia y Algeciras. El nuevo puerto de El Gorguel, una infraestructura necesaria y obligada (Juan E. Iranzo, IEE). La Región precisa que se cumpla y se le ponga en las mismas condiciones de competitividad que su entorno.